刑事局與期貨公會 今簽訂反詐騙合作意向書

刑事局今天指出，期會、證券、虛擬貨幣等為台灣熱門投資標的，但同時也帶來各種金融犯罪風險，近期詐騙集團利用網路匿名特性，在網路平臺投放了大量的假投資詐騙廣告，以假冒期貨名師、顧問或架設假交易網站等方式，引誘被害人下載詐騙集團提供的假交易APP或直接提供資金投資，被害人最後血本無歸。

為防止民眾遭到金融詐騙犯罪危害，刑事局攜手中華民國期貨業商業同業公會，今天上午簽署反詐騙合作意向書，由警政署署長張榮興率刑事警察局局長周幼偉及預防科科長林書立等相關幹部，與期貨公會理事長陳佩君、金管會證期局副局長高晶萍、期貨管理組組長王秀玲、期交所董事長吳自心等人，一同參與簽署儀式。

刑事局及期貨公會，未來將強化雙方情資分享、異常通報及資源互助機制，共同抵禦金融詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，精準針對投資族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能。

刑事局則持續致力遏止詐騙案件發生、維護民眾財產安全，偕同各金融機構一同打擊詐騙犯罪，強化防制詐騙量能。