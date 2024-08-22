快訊

半導體風雲／台灣擁半導體優勢 美台國防產業合作有望？

藍打珊不打柯想一石三鳥？橘老友嘆黃珊珊成人肉盾牌

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義分局六張犁所員警勾結線民侵占毒品 北檢今起訴2人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市警信義分局六張犁派出所涂姓警員涉嫌於偵辦毒品案時，侵占扣案毒品給李姓線民以交換辦案情資，台北地檢署偵辦，今依涉嫌貪汙、洩密、毒品多罪，起訴涂。

檢方指出，涂博閔從2016年12月中旬，在台北市政府警察局信義分局六張犁派出所擔任警員，涂曾因毒品案，查獲男子李偉群，之後雙方為朋友關係。

2022至2023年間，涂博閔曾應李偉群要求，替李查詢機車車籍資料，之後又無故將一名涉嫌毒品案被告的戶籍資訊傳給李。

檢方查出，涂博閔為了追求毒品案查緝績效，與李偉群商議，由李佯裝買家，透過網路尋找潛在販毒之人。李告知涂購毒術語與交易方式，再由涂佯裝買家，與網路上真實姓名年籍不詳的「舒芙蕾舒壓24h（雙北）」達成協議購買咖啡包10包、愷他命2包，於去年5月間約定地點交易，由李佯裝買家交易，涂及在場員警以現行犯逮捕該名賣家。

接著，涂博閔、李偉群趁著其他員警未注意，執行逮捕該名賣家後，涂、李將許車上的愷他命24包、含有第3級毒品成分的咖啡包25包侵占入己。

檢方也查出，李偉群於去年7月26日凌晨，佯裝成買家，透過網路與另一名賣家購買毒品咖啡包300包，該名賣家及其女友開車至約定地點交易，涂、李佯裝買家，再由其他員警以現行犯逮捕賣家情侶檔。隨後，涂、李兩人又再次趁人不注意，侵占賣家車內177包咖啡包。

檢察官去年10月底執行搜索涂的住處及辦公室，查扣涂的手機、警用密錄器等，約談涂、李到案釐清案情，偵訊後以涉犯重罪等理由，向法院聲請羈押禁見，法院審理駁回，裁定涂10萬元交保、李5萬交保。

檢方認定，涂博閔涉犯刑法之使公務員等載不實準公文書、個人資料保護法之公務員假借職務上機會非法利用個人資料等罪；李偉群涉犯個人資料保護法之非法蒐集、利用個人資料罪；涂、李另也涉犯貪汙治罪條例之侵占職務上持有非公用私有財務罪嫌，今依法提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

侵占 毒品 警察 貪汙

延伸閱讀

影／誤闖民宅她竟脫衣裸上身 鄰居傻眼報警還被發千元小費

母餵安眠藥水再掐死2兒女 新北檢起訴

北投3警涉包庇線民持毒 分別判刑8月至4年

北投警遭線民反咬安毒藏排氣管 3人今隱匿刑事證據罪被判刑

相關新聞

信義分局六張犁所員警勾結線民侵占毒品 北檢今起訴2人

台北市警信義分局六張犁派出所涂姓警員涉嫌於偵辦毒品案時，侵占扣案毒品給李姓線民以交換辦案情資，台北地檢署偵辦，今依涉嫌貪...

影／誤闖民宅她竟脫衣裸上身 鄰居傻眼報警還被發千元小費

台中市王姓女子近日疑因吸毒後精神狀況不佳，闖進鄰居家後赤裸上身，鄰居返家後發現嚇傻，趕緊聯絡警方到場，警方帶王女返家時，...

泰國毒騾團3天內分4批入境 共逮22男女攔百公斤大麻

為了領取3至25萬元不等泰銖酬勞，泰國籍9男13女受運毒集團之託，於今年6月20、22日3天內分別搭乘4家航班免費來台旅...

可製1萬5千顆喪屍菸彈！首破依托咪酯走私 攔截東南亞輸入原料

劉姓男子涉從東南亞以空運郵包輸入依托咪酯，在台中市分裝菸彈販賣至境內及美國、加拿大。刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人分依毒品罪、藥事法移送，檢方命劉20萬元交保，其他人1至5萬元交保或限制住居。

影／北市女強力磁鐵「隔空取物」 娃娃機店監視器錄下犯案過程

楊姓女子有挑選娃娃機店內擺放的金屬製商品，先以投錢方式，把商品移動到洞口附近，接著拿出「強力磁鐵」吸起商品，以外力方式竊...

詐團車手藏摩鐵 利用附近ATM提詐款曝蹤

高雄警方發現，8月間有多筆詐騙贓款在金融自動櫃員機遭提走，分析出大多在某汽車旅館周遭。警方根據影像，鎖定2名男子涉案，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。