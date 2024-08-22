信義分局六張犁所員警勾結線民侵占毒品 北檢今起訴2人

台北市警信義分局六張犁派出所涂姓警員涉嫌於偵辦毒品案時，侵占扣案毒品給李姓線民以交換辦案情資，台北地檢署偵辦，今依涉嫌貪汙、洩密、毒品多罪，起訴涂。

檢方指出，涂博閔從2016年12月中旬，在台北市政府警察局信義分局六張犁派出所擔任警員，涂曾因毒品案，查獲男子李偉群，之後雙方為朋友關係。

2022至2023年間，涂博閔曾應李偉群要求，替李查詢機車車籍資料，之後又無故將一名涉嫌毒品案被告的戶籍資訊傳給李。

檢方查出，涂博閔為了追求毒品案查緝績效，與李偉群商議，由李佯裝買家，透過網路尋找潛在販毒之人。李告知涂購毒術語與交易方式，再由涂佯裝買家，與網路上真實姓名年籍不詳的「舒芙蕾舒壓24h（雙北）」達成協議購買咖啡包10包、愷他命2包，於去年5月間約定地點交易，由李佯裝買家交易，涂及在場員警以現行犯逮捕該名賣家。

接著，涂博閔、李偉群趁著其他員警未注意，執行逮捕該名賣家後，涂、李將許車上的愷他命24包、含有第3級毒品成分的咖啡包25包侵占入己。

檢方也查出，李偉群於去年7月26日凌晨，佯裝成買家，透過網路與另一名賣家購買毒品咖啡包300包，該名賣家及其女友開車至約定地點交易，涂、李佯裝買家，再由其他員警以現行犯逮捕賣家情侶檔。隨後，涂、李兩人又再次趁人不注意，侵占賣家車內177包咖啡包。

檢察官去年10月底執行搜索涂的住處及辦公室，查扣涂的手機、警用密錄器等，約談涂、李到案釐清案情，偵訊後以涉犯重罪等理由，向法院聲請羈押禁見，法院審理駁回，裁定涂10萬元交保、李5萬交保。

檢方認定，涂博閔涉犯刑法之使公務員等載不實準公文書、個人資料保護法之公務員假借職務上機會非法利用個人資料等罪；李偉群涉犯個人資料保護法之非法蒐集、利用個人資料罪；涂、李另也涉犯貪汙治罪條例之侵占職務上持有非公用私有財務罪嫌，今依法提起公訴。

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