影／誤闖民宅她竟脫衣裸上身 鄰居傻眼報警還被發千元小費

台中市王姓女子近日疑因吸毒後精神狀況不佳，闖進鄰居家後赤裸上身，鄰居返家後發現嚇傻，趕緊聯絡警方到場，警方帶王女返家時，發現屋內桌上有一包K他命，警方將王女帶回驗尿時，王女還在尿杯內放入一張千元鈔，還稱「當小費」，儼然把警員當成酒店少爺，令人啼笑皆非，警詢後依毒品罪送辦。

第二警分局永興所18日晚間8時許，接獲民眾報案，稱有裸女跑進家裡，警方到場調查，王姓女子（25歲）光著上半身在鄰居家中找衣服穿，還自言自語、語無倫次，警方趕緊要求王女將衣服穿好。

經查，王女家住三樓，疑似吸毒後精神恍惚，跑錯樓層到四樓鄰居家，恰好鄰居不在家門又沒鎖，王女就逕自進入以為是自己家。

鄰居與女友吃完晚餐回來，一開門就看到王女裸著上身，一度讓鄰居百口莫辯，不知怎麼跟女友解釋，趕緊報案求助。

王女在員警的陪同下回到自己家，員警意外在房間桌上發現一包K他命（重2.5公克），員警將王女帶回派出所詢問，未料當員警拿紙杯要給王女採尿使用時，王女掏出千元紙鈔放進杯子，儼然把員警當成酒店少爺，全案警詢後依毒品罪送辦。

第二警分局長周俊銘強調，毒品對身心的危害極大，吸毒不僅會導致精神錯亂，更可能毀掉一生，切勿因一時好奇而踏入毒品的深淵，遠離毒品，珍愛生命。

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