快訊

2024詐騙新招！遇「載具歸戶更新」見這步驟驚覺是假的 財政部2招秒辨真偽

新銳鋼琴家死前提及遭「換角」 衛武營發聲明說明原委

吃滷味減肥？營養師警告「1類食物」是地雷！點餐掌握4原則，2圖教你避開熱量炸彈及鈉含量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／誤闖民宅她竟脫衣裸上身 鄰居傻眼報警還被發千元小費

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓女子近日疑因吸毒後精神狀況不佳，闖進鄰居家後赤裸上身，鄰居返家後發現嚇傻，趕緊聯絡警方到場，警方帶王女返家時，發現屋內桌上有一包K他命，警方將王女帶回驗尿時，王女還在尿杯內放入一張千元鈔，還稱「當小費」，儼然把警員當成酒店少爺，令人啼笑皆非，警詢後依毒品罪送辦。

第二警分局永興所18日晚間8時許，接獲民眾報案，稱有裸女跑進家裡，警方到場調查，王姓女子（25歲）光著上半身在鄰居家中找衣服穿，還自言自語、語無倫次，警方趕緊要求王女將衣服穿好。

經查，王女家住三樓，疑似吸毒後精神恍惚，跑錯樓層到四樓鄰居家，恰好鄰居不在家門又沒鎖，王女就逕自進入以為是自己家。

鄰居與女友吃完晚餐回來，一開門就看到王女裸著上身，一度讓鄰居百口莫辯，不知怎麼跟女友解釋，趕緊報案求助。

王女在員警的陪同下回到自己家，員警意外在房間桌上發現一包K他命（重2.5公克），員警將王女帶回派出所詢問，未料當員警拿紙杯要給王女採尿使用時，王女掏出千元紙鈔放進杯子，儼然把員警當成酒店少爺，全案警詢後依毒品罪送辦。

第二警分局長周俊銘強調，毒品對身心的危害極大，吸毒不僅會導致精神錯亂，更可能毀掉一生，切勿因一時好奇而踏入毒品的深淵，遠離毒品，珍愛生命。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市王姓女子疑因吸毒精神狀況不佳，18日跑進鄰居家赤裸上身，警方查處時發現毒品，將王女送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓女子疑因吸毒精神狀況不佳，18日跑進鄰居家赤裸上身，警方查處時發現毒品，將王女送辦。記者陳宏睿／翻攝

吸毒 毒品 鄰居

延伸閱讀

單親櫃姐摩鐵吸毒喝酒後 不顧兒女醒來掙扎一一枕頭悶殺死

北投3警涉包庇線民持毒 分別判刑8月至4年

英種族歧視嚴重 調查：非裔童遭脫衣搜身是白人童4倍

橘紅或陽光黃？RADO鏤空表甜點色上身 美味0熱量

相關新聞

影／誤闖民宅她竟脫衣裸上身 鄰居傻眼報警還被發千元小費

台中市王姓女子近日疑因吸毒後精神狀況不佳，闖進鄰居家後赤裸上身，鄰居返家後發現嚇傻，趕緊聯絡警方到場，警方帶王女返家時，...

泰國毒騾團3天內分4批入境 共逮22男女攔百公斤大麻

為了領取3至25萬元不等泰銖酬勞，泰國籍9男13女受運毒集團之託，於今年6月20、22日3天內分別搭乘4家航班免費來台旅...

可製1萬5千顆喪屍菸彈！首破依托咪酯走私 攔截東南亞輸入原料

劉姓男子涉從東南亞以空運郵包輸入依托咪酯，在台中市分裝菸彈販賣至境內及美國、加拿大。刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人分依毒品罪、藥事法移送，檢方命劉20萬元交保，其他人1至5萬元交保或限制住居。

影／北市女強力磁鐵「隔空取物」 娃娃機店監視器錄下犯案過程

楊姓女子有挑選娃娃機店內擺放的金屬製商品，先以投錢方式，把商品移動到洞口附近，接著拿出「強力磁鐵」吸起商品，以外力方式竊...

詐團車手藏摩鐵 利用附近ATM提詐款曝蹤

高雄警方發現，8月間有多筆詐騙贓款在金融自動櫃員機遭提走，分析出大多在某汽車旅館周遭。警方根據影像，鎖定2名男子涉案，發...

北投警遭線民反咬安毒藏排氣管 3人今隱匿刑事證據罪被判刑

北投警分局偵查隊楊姓警務員（停職中）等3人，遭線民反咬檢舉抓槍彈，卻包庇毒品，遭依貪汙等罪嫌起訴，3人日前出庭無罪答辯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。