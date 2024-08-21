聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰國毒騾團3天內分4批入境 共逮22男女攔百公斤大麻

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

為了領取3至25萬元不等泰銖酬勞，泰國籍9男13女受運毒集團之託，於今年6月20、22日3天內分別搭乘4家航班免費來台旅遊，卻於行李中分別夾藏4至8公斤不等大麻、安非他命等毒品入境，總共查扣115.6公斤大麻，其中有對離婚夫妻還帶著稚齡幼兒同行掩護，桃園地檢署偵結，將這22名男女依運輸二級毒品罪嫌起訴，全遭羈押中，未來有罪定讞後，須在我國坐完牢再驅逐出境。

桃檢指出，今年6月20日接獲財政部關務署台北關在桃園國際機場攔查泰國籍旅客NUTCHAYAPA等5女1男成年人還有1男童共7人，搭乘獅航SL398班機，凌晨自泰國廊曼國際機場起飛，當天上午近8點入境我國，經台北關關員攔查，在6人行李夾層中起出共43.48087公斤二級毒品大麻和0.742公斤安毒；立刻指派緝毒組檢察官黃于庭指揮法務部調查局桃園市調查處、北部地區機動工作站及航空警察局偵辦，指示應嚴密查緝，避免走私集團成員再依相同模式運毒入境。

NUTCHAYAPA指證，由暱稱「NATAREE」找上她與其他8名男女幫忙運毒，由於她與前夫及兒子一家三口參與，雙方約定事成後可得25萬元泰銖，且出發前已收取2萬元，她們一行6成人加1童先於6月20日出團，除了她前夫無償外，其餘4女依約定可得8萬酬勞，其中2女已分別收取1萬及5000元，並透露後面還有毒騾團。

偵辦團隊得知走私集團成員，果然於6月22日自傍晚5點至晚間9點，分別安排5名泰女搭乘亞洲航空FD242班機由清邁國際機場起飛、7名泰籍男女搭乘越捷航空VZ564班機自素萬那普機場起飛、4名泰籍男女搭乘長榮航空BR68自素萬那普機場起飛的3架航班，再度分別夾帶25.2147公斤、31.54829公斤、18.09834公斤第二級毒品大麻入境。

桃檢表示，運毒集團企圖利用假期機場入境人數眾多邊境檢查業務繁重之際遂行走私，檢察長俞秀端立刻指派2名主任檢察官吳靜怡、陳詩詩，以及2名檢察官黃于庭、謝咏儒共同偵辦，動員多名檢察官密集偵訊，詳核卷證釐清運毒集團的組織脈絡及犯罪手法。

根據17名泰籍男女供稱，他們均受暱稱「NATAREE」、「MAX」、「PANU」、「U」運毒集團成員委託，由「NATAREE」和「MAX」分別接頭聯絡，協助訂購來台機票與住宿，同時約定事成後有1至25萬元不等報酬；另5名泰籍女子則稱，與暱稱「Pim」、「Nu」等人所屬運毒集團成員謀議，事成後獲得5萬泰銖報酬，6月22日凌晨各自攜行李箱至清邁某宿舍碰面，將毛巾包裹的大麻放入行李箱，然後搭機來台，5女事前已獲1萬泰銖報酬，但在入境一航廈檢查時被查獲。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園地檢署指揮調查局、航警局於今年6月20、22日2天內，攔截2批以5名孩童作掩護的泰國毒騾團，起出市價1.7億元約116公斤大麻等毒品，桃檢偵結，將22名泰籍男女依法起訴，22人均羈押中。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署指揮調查局、航警局於今年6月20、22日2天內，攔截2批以5名孩童作掩護的泰國毒騾團，起出市價1.7億元約116公斤大麻等毒品，桃檢偵結，將22名泰籍男女依法起訴，22人均羈押中。記者陳恩惠／翻攝

大麻 機場 毒品 泰國 行李箱

延伸閱讀

前7個月 逾1700萬外國人訪陸

台人留學泰國夯！10年申請人數增近6倍 文化、生活費低是主因

天候及風切影響 桃園機場晚間入境航班無法穩定降落

跟「絕命毒師」學習栽植方式 台中警逮捕室內大麻種植戶

相關新聞

泰國毒騾團3天內分4批入境 共逮22男女攔百公斤大麻

為了領取3至25萬元不等泰銖酬勞，泰國籍9男13女受運毒集團之託，於今年6月20、22日3天內分別搭乘4家航班免費來台旅...

可製1萬5千顆喪屍菸彈！首破依托咪酯走私 攔截東南亞輸入原料

劉姓男子涉從東南亞以空運郵包輸入依托咪酯，在台中市分裝菸彈販賣至境內及美國、加拿大。刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人分依毒品罪、藥事法移送，檢方命劉20萬元交保，其他人1至5萬元交保或限制住居。

影／北市女強力磁鐵「隔空取物」 娃娃機店監視器錄下犯案過程

楊姓女子有挑選娃娃機店內擺放的金屬製商品，先以投錢方式，把商品移動到洞口附近，接著拿出「強力磁鐵」吸起商品，以外力方式竊...

詐團車手藏摩鐵 利用附近ATM提詐款曝蹤

高雄警方發現，8月間有多筆詐騙贓款在金融自動櫃員機遭提走，分析出大多在某汽車旅館周遭。警方根據影像，鎖定2名男子涉案，發...

北投警遭線民反咬安毒藏排氣管 3人今隱匿刑事證據罪被判刑

北投警分局偵查隊楊姓警務員（停職中）等3人，遭線民反咬檢舉抓槍彈，卻包庇毒品，遭依貪汙等罪嫌起訴，3人日前出庭無罪答辯，...

泰女「人體運毒」搭機闖關 陰道肛門挖出12顆海洛因毒球

泰國籍女子阿KI將海洛因毒球塞進陰道、肛門，今年6月16日凌晨搭乘飛機抵達高雄，因警方早已接獲線報，阿KI入境時隨即被大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。