泰國毒騾團3天內分4批入境 共逮22男女攔百公斤大麻

為了領取3至25萬元不等泰銖酬勞，泰國籍9男13女受運毒集團之託，於今年6月20、22日3天內分別搭乘4家航班免費來台旅遊，卻於行李中分別夾藏4至8公斤不等大麻、安非他命等毒品入境，總共查扣115.6公斤大麻，其中有對離婚夫妻還帶著稚齡幼兒同行掩護，桃園地檢署偵結，將這22名男女依運輸二級毒品罪嫌起訴，全遭羈押中，未來有罪定讞後，須在我國坐完牢再驅逐出境。

桃檢指出，今年6月20日接獲財政部關務署台北關在桃園國際機場攔查泰國籍旅客NUTCHAYAPA等5女1男成年人還有1男童共7人，搭乘獅航SL398班機，凌晨自泰國廊曼國際機場起飛，當天上午近8點入境我國，經台北關關員攔查，在6人行李夾層中起出共43.48087公斤二級毒品大麻和0.742公斤安毒；立刻指派緝毒組檢察官黃于庭指揮法務部調查局桃園市調查處、北部地區機動工作站及航空警察局偵辦，指示應嚴密查緝，避免走私集團成員再依相同模式運毒入境。

NUTCHAYAPA指證，由暱稱「NATAREE」找上她與其他8名男女幫忙運毒，由於她與前夫及兒子一家三口參與，雙方約定事成後可得25萬元泰銖，且出發前已收取2萬元，她們一行6成人加1童先於6月20日出團，除了她前夫無償外，其餘4女依約定可得8萬酬勞，其中2女已分別收取1萬及5000元，並透露後面還有毒騾團。

偵辦團隊得知走私集團成員，果然於6月22日自傍晚5點至晚間9點，分別安排5名泰女搭乘亞洲航空FD242班機由清邁國際機場起飛、7名泰籍男女搭乘越捷航空VZ564班機自素萬那普機場起飛、4名泰籍男女搭乘長榮航空BR68自素萬那普機場起飛的3架航班，再度分別夾帶25.2147公斤、31.54829公斤、18.09834公斤第二級毒品大麻入境。

桃檢表示，運毒集團企圖利用假期機場入境人數眾多邊境檢查業務繁重之際遂行走私，檢察長俞秀端立刻指派2名主任檢察官吳靜怡、陳詩詩，以及2名檢察官黃于庭、謝咏儒共同偵辦，動員多名檢察官密集偵訊，詳核卷證釐清運毒集團的組織脈絡及犯罪手法。

根據17名泰籍男女供稱，他們均受暱稱「NATAREE」、「MAX」、「PANU」、「U」運毒集團成員委託，由「NATAREE」和「MAX」分別接頭聯絡，協助訂購來台機票與住宿，同時約定事成後有1至25萬元不等報酬；另5名泰籍女子則稱，與暱稱「Pim」、「Nu」等人所屬運毒集團成員謀議，事成後獲得5萬泰銖報酬，6月22日凌晨各自攜行李箱至清邁某宿舍碰面，將毛巾包裹的大麻放入行李箱，然後搭機來台，5女事前已獲1萬泰銖報酬，但在入境一航廈檢查時被查獲。

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