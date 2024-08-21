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可製1萬5千顆喪屍菸彈！首破依托咪酯走私 攔截東南亞輸入原料

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

劉姓男子涉從東南亞以空運郵包輸入依托咪酯，在台中市分裝菸彈販賣至境內及美國、加拿大。刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人分依毒品罪、藥事法移送，檢方命劉20萬元交保，其他人1至5萬元交保或限制住居。

刑事局說，這是國內首度查獲依托咪酯走私，1.3公斤依托咪酯可製成1萬5千顆菸彈；俗稱「喪屍毒品」的依托咪酯是強效麻醉劑，具強烈鎮靜作用，恐導致神經抑制、昏迷及生命危險，行政院本月5日公告列為三級毒品。

警方調查，34歲劉姓男子今年4月起從東南亞以空運郵包輸入依托咪酯，在台中某住宅大樓租屋分裝菸彈，設「爺叔暈彈王」網站供加入Telegram購買，並在推特、臉書、IG、抖音宣傳，每顆菸彈售價2千元，買家以ATM現金存款付費，透過超商「店到店」取貨。

刑事局智慧財產權大隊第一隊今年5月上網發現，購買菸彈送驗每顆1.2毫升菸油含依托咪酯，追出犯嫌欲以空運郵包寄菸彈至美國、加拿大，6月24日與關務署台北關攔截兩個包裹共有492顆菸彈。

警方上月3日搜索分裝廠，查獲312公克依托咪酯粉末及124顆菸彈，當場拘提劉及分裝、寄貨的32歲陳姓、32歲蒲姓男子；上月19日與海關攔截從東南亞輸入空運郵包，搜出1002克依托咪酯粉末；本月6日在宜蘭縣拘提貨主49歲簡姓男子、轉手者19歲林姓男子及收貨人20歲高姓男子。

6人坦承犯案，警方從分裝廠查扣丙二醇、甘油、香精等菸油原料及調劑器具、商標打印機、包裝袋、電子菸主機，追查東南亞依托咪酯來源。檢方命劉20萬、簡5萬、林5萬、陳2萬、蒲1萬元交保，高限制住居。

劉姓男子涉從東南亞輸入依托咪酯分裝菸彈販賣至境內外，刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子涉從東南亞輸入依托咪酯分裝菸彈販賣至境內外，刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子涉從東南亞輸入依托咪酯分裝菸彈販賣至境內外，刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子涉從東南亞輸入依托咪酯分裝菸彈販賣至境內外，刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子涉從東南亞輸入依托咪酯分裝菸彈販賣至境內外，刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人。記者李奕昕／攝影
劉姓男子涉從東南亞輸入依托咪酯分裝菸彈販賣至境內外，刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人。記者李奕昕／攝影
劉姓男子涉從東南亞輸入依托咪酯分裝菸彈販賣至境內外，刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子涉從東南亞輸入依托咪酯分裝菸彈販賣至境內外，刑事局攔截輸出入郵包及搜索分裝廠，查獲市價3千萬元的1.3公斤依托咪酯及616顆菸彈，拘提6人。記者李奕昕／翻攝
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