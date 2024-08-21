影／北市女強力磁鐵「隔空取物」 娃娃機店監視器錄下犯案過程

楊姓女子有挑選娃娃機店內擺放的金屬製商品，先以投錢方式，把商品移動到洞口附近，接著拿出「強力磁鐵」吸起商品，以外力方式竊取4件3C商品，不法獲利約1200元。北市警方獲報，日前持搜索票至她住處逮人，儘管未搜到贓物，但在她身上查獲安非他命、愷他命等毒品，警詢後依法送辦。

中正一分局介壽路派出所獲報，北車附近的娃娃機店老闆稱，清點商品時發現投幣數量跟商品減少不成比例，懷疑被人動手腳，調閱店內監視器畫面，果然發現有人用強力磁鐵方式，偷走機台內充電線、無線充電座、行動電源等4樣商品，財損約1200元。

警方以車牌追人，釐清出犯嫌身分是楊女（37歲），由於她有前科，遂持事證向法院聲請搜索票，至她台北市中山區租屋處逮人，正巧在家門前發現她身影，直接逮捕，同步搜索包包，發現有強力磁鐵，並查扣毒品咖啡包6包、安非他命、愷他命、大麻各1包及吸食器。

警方事後至她家搜索，惟未發現偷來的3C商品，警問「商品去向」，她不配合透露稱「不知道」，警詢後依竊盜、毒品罪移送法辦。

警方提醒，選物販賣機機台店內若是無人管理模式，應安裝設監視錄影及相關防盜系統；另呼籲民眾切勿因一時貪念竊取他人財物。