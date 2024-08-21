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詐團車手藏摩鐵 利用附近ATM提詐款曝蹤
高雄警方發現，8月間有多筆詐騙贓款在金融自動櫃員機遭提走，分析出大多在某汽車旅館周遭。警方根據影像，鎖定2名男子涉案，發現他們投宿汽車旅館，昨天赴旅館拘提這2人到案，發現他們持有17張被詐團當人頭戶的金融卡，並搜出贓款及毒品，全案依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
高雄市警小港分局追查詐騙集團，發現8月初在高雄市苓雅區某汽車旅館附近的自動櫃員機，有詐團車手提領贓款，調閱相關監錄系統畫面，發現涉案2名男子就投宿汽車旅館。
昨天這2名男子再度投宿同1家旅館，警方立即趕往汽車旅館逮人，查出2名王姓男子身分，車手頭34歲、車手33歲。
警方查扣2名王姓男子涉案用的手機3支、人頭金融卡17張、贓款5萬6000元及毒品咖啡包8包。據了解，王姓車手因缺錢花用，主動加入向車手集團。警詢後，將2人依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦，並持續溯源追查上游詐團。
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