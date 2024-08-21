北投警遭線民反咬安毒藏排氣管 3人今隱匿刑事證據罪被判刑

北投警分局偵查隊楊姓警務員（停職中）等3人，遭線民反咬檢舉抓槍彈，卻包庇毒品，遭依貪汙等罪嫌起訴，3人日前出庭無罪答辯，聲稱放在汽車排氣管的白粉不是毒品，因無意間拍下白粉照片，導致眾人被誤解。士林地方法院今宣判，楊員遭依公務員隱匿刑事證據罪等三罪，判處應執行有期徒刑4年；陳員判處應執行刑1年8月；江員判刑8月徒刑。可上訴。

全案起源於，楊員2020年8月，接獲夏姓線民情報，至新莊某停車場查獲駕駛賓士車的張男，涉持有貝瑞塔、仿金牛座手槍個１把，及子彈10顆，張男已遭判決有罪確定。不料，2022年3月間，夏男檢舉指控楊、陳、江等3名員警，涉抓槍不抓毒，取走張男身上2包安非他命、乘客吳男身上成分不詳的神仙水液態毒品，把安毒放在賓士車排氣管內，還通知夏男自行取走2公克安毒，施用完畢。

對此，新北地方法院函詢此案細節，陳員涉撰寫不實內容，經楊批核後，函覆新北地院。檢方認定楊等３人涉湮滅證據、包庇他人持有二級毒品，楊還涉貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物」罪嫌。

士院日前開庭，3人無罪答辯，楊員供稱，當時的偵查隊長只有要求槍枝績效，毒品部分已達標，沒有想包庇任何人，不想增加工作量，白粉送鑑定也不一定是毒品；他北投分局任職6年，其中4年擔任帶隊官，績效總是擺在第一位，很後悔因自己的消極作為，違背社會大眾對警察工作的期待「我是一個認真負責的警察」如果法院最後認為有罪，希望從輕量刑，讓他能盡綿薄之力，為社會治安努力。

江員表示，楊是認真負責的幹部，曾因工作累倒住院2次，他認為，如果能再一次從回案發現場，還是會選擇聽楊的指揮做事。楊聽聞這番話的一番話，當庭情緒崩潰落淚，脫下眼鏡，拿衛生紙擦淚。陳員當時稱，因為江調職，他承接其業務，沒有受楊指使偽造文書，沒有包庇任何人持有毒品，他熱衷辦案直到昨天還在辦案。