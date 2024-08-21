泰女「人體運毒」搭機闖關 陰道肛門挖出12顆海洛因毒球

泰國籍女子阿KI將海洛因毒球塞進陰道、肛門，今年6月16日凌晨搭乘飛機抵達高雄，因警方早已接獲線報，阿KI入境時隨即被大批警力包圍，成功在她「體內」搜出12顆海洛因毒球，總重約239公克，雄檢偵結，今依運輸一級毒品罪起訴阿KI。

檢方調查，今年6月15日晚間7時許，販毒集團成員到阿KI住處，在毒梟指示下，阿KI將一包海洛因塞進陰道，剩餘粉末則分成11顆海洛因毒球，緩緩塞進肛門。

完工後，阿KI忍著異物感抵達機場，搭乘隔日凌晨的班機前往高雄，16日上午7時許，成功入境高雄小港機場；不過毒梟藏毒的手法早被警方鎖定，阿KI一入境隨即被警方包圍。

警方隨後在阿KI陰道、肛門內搜出夾藏的海洛因毒球，檢驗總重約239公克，阿KI眼見躲不過，只能乖乖認罪，雄檢偵結後，今依運輸一級毒品罪將阿KI起訴。