嘉義7旬翁怒持獵槍射死女鄰居 法院裁定羈押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉和美村余姓男子與鄰居相處不睦，19日下午3點多持獵槍朝57歲殷姓女子射擊，殷女倒臥血泊失血過多，送醫不治，余男自行投案。檢警昨早相驗確定有他殺嫌疑，警方依涉犯殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，檢方漏夜偵訊後向法院聲請羈押獲准。

嘉義地方法院表示，被告就持有扣案獵槍、子彈之客觀事實並不否認，並有扣案獵槍可供佐證，故被告涉犯非法持有獵槍、具有殺傷力子彈罪嫌重大。又被告因噪音問題始將獵槍、子彈帶回住處，且射擊前曾有裝填子彈之動作，再進行射擊，又當時被告與被害人距離不遠，被告又是立姿射擊，難認無對被害人射擊之意，故被告涉犯殺人罪嫌，亦屬重大。

另依據被告所供述槍彈之來源，明顯與扣案槍彈有所歧異，且依據證據顯示，噪音問題近半年才生困擾，因此槍彈來源究竟為何，仍有繼續調查之必要，而被告所犯殺人罪嫌為最輕本刑有期徒刑5年以上之罪，就槍彈來源有相當理由足認有勾串之虞，故被告有羈押原因，及必要性，應予羈押，並禁止接見通信，及受授物件。

另被告已經70餘歲高齡，且因噪音問題長期睡眠不足，承辦法官叮囑看守所於被告在押期間，應特別注意其身心狀況。

嘉義警方將涉嫌持獵槍殺鄰婦的余翁移送法辦。圖／翻攝畫面
嘉義警方將涉嫌持獵槍殺鄰婦的余翁移送法辦。圖／翻攝畫面

嘉義 噪音 殺人

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