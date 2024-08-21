聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿每晚噪音 77歲翁近距獵槍射死女鄰居

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義報導

嘉義縣77歲余姓男子因噪音問題與鄰居嫌隙，持獵槍開槍射死女鄰居。圖／警方提供
嘉義縣77歲余姓男子因噪音問題與鄰居嫌隙，持獵槍開槍射死女鄰居。圖／警方提供
嘉義縣中埔鄉七十七歲余姓老翁與鄰居五十七歲殷姓女子相處不睦，前天下午三時許涉持獵槍朝殷女開槍，殷女胸部中彈送醫不治；余男行凶後投案，被依殺人及槍砲等罪送辦，檢方訊後聲押，今天解剖確定死因。

據了解，余姓老翁已婚和家人同住，習慣早睡，鄰居殷女晚睡作息不同，兩人疑因生活噪音問題長期不睦；前天下午余男再次與殷女爆發衝突，一氣之下拿出獵槍朝殷女猛轟一槍，殷女近距離中槍倒地，親友聽見劇烈聲響，下樓查看發現殷女胸部中槍血流不止，通報救護車送醫，但因傷勢過重不治。

案發後余姓老翁打電話給警方自行投案，他供稱殷女每晚都會發出噪音，廚房共用壁相連，聲音清晰，嚴重影響他的睡眠品質，他無法忍受才會找殷女理論。

余男說，獵槍是廿年前別人遺留，他意外獲得，平時並未使用，原本只是要拿出來威嚇殷女，沒想到擦槍走火意外射中殷女。

警方現場起獲行凶的手持獵槍、三發霰彈子彈，及一把番刀等證物；余姓老翁並非原住民身分，也未合法取得獵槍使用執照，警詢後依涉犯殺人及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送嘉義地檢署，獵槍送驗鑑識。

檢方相驗確認死者有槍傷，訊後認為余涉嫌重大，向法院聲請羈押，今天解剖釐清相關疑點。

嘉義 鄰居

延伸閱讀

台中噪音車遭3度稽查 近2萬元罰單車主直呼吃不消

台中移工騎改裝註銷車上路 遭拔牌扣車吃2罰單

涉持獵槍恐嚇表弟 竹縣泰雅族兄弟遭判刑

驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

相關新聞

不滿每晚噪音 77歲翁近距獵槍射死女鄰居

嘉義縣中埔鄉七十七歲余姓老翁與鄰居五十七歲殷姓女子相處不睦，前天下午三時許涉持獵槍朝殷女開槍，殷女胸部中彈送醫不治；余男...

28年前木箱棄屍案 4嫌有3人已身故

新北呂姓男子廿八年前就讀國三時，不滿邱姓客人追求開麵店母親，找簡姓棒球隊教練父子和廖、康二名友人前往談判，爆發衝突，簡姓...

嘉義7旬翁怒持獵槍射死女鄰居 法院裁定羈押

嘉義縣中埔鄉和美村余姓男子與鄰居相處不睦，19日下午3點多持獵槍朝57歲殷姓女子射擊，殷女倒臥血泊失血過多，送醫不治，余...

長髮哥穿遭砍襯衫調解 女友幫縫合、胸口還留刺穿破洞

屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴；其中被砍傷的「長髮哥...

聯結車超載撞毀台1高架 新北警：重要道路持續聯合稽查

一輛聯結車載運鋼構超重，今天清晨行經新北市三重區重安街上方台一線高架道路，鋼構件翻覆掉落撞壞隔音防護牆，波及橋下兩輛汽車...

通緝犯開賓士掛假車牌趴趴走 國道警租處逮人扣槍毒、假車牌

雷姓通緝犯懸掛假車牌開車四處趴趴走販毒，國道警刑大日前接獲通報派員追查，這個月15日循線在新北市八里區雷男租住逮人，並在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。