聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿每晚噪音 77歲翁近距獵槍射死女鄰居
嘉義縣中埔鄉七十七歲余姓老翁與鄰居五十七歲殷姓女子相處不睦，前天下午三時許涉持獵槍朝殷女開槍，殷女胸部中彈送醫不治；余男行凶後投案，被依殺人及槍砲等罪送辦，檢方訊後聲押，今天解剖確定死因。
據了解，余姓老翁已婚和家人同住，習慣早睡，鄰居殷女晚睡作息不同，兩人疑因生活噪音問題長期不睦；前天下午余男再次與殷女爆發衝突，一氣之下拿出獵槍朝殷女猛轟一槍，殷女近距離中槍倒地，親友聽見劇烈聲響，下樓查看發現殷女胸部中槍血流不止，通報救護車送醫，但因傷勢過重不治。
案發後余姓老翁打電話給警方自行投案，他供稱殷女每晚都會發出噪音，廚房共用壁相連，聲音清晰，嚴重影響他的睡眠品質，他無法忍受才會找殷女理論。
余男說，獵槍是廿年前別人遺留，他意外獲得，平時並未使用，原本只是要拿出來威嚇殷女，沒想到擦槍走火意外射中殷女。
警方現場起獲行凶的手持獵槍、三發霰彈子彈，及一把番刀等證物；余姓老翁並非原住民身分，也未合法取得獵槍使用執照，警詢後依涉犯殺人及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送嘉義地檢署，獵槍送驗鑑識。
檢方相驗確認死者有槍傷，訊後認為余涉嫌重大，向法院聲請羈押，今天解剖釐清相關疑點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言