不滿每晚噪音 77歲翁近距獵槍射死女鄰居

嘉義縣77歲余姓男子因噪音問題與鄰居嫌隙，持獵槍開槍射死女鄰居。圖／警方提供 嘉義縣中埔鄉七十七歲余姓老翁與鄰居五十七歲殷姓女子相處不睦，前天下午三時許涉持獵槍朝殷女開槍，殷女胸部中彈送醫不治；余男行凶後投案，被依殺人及槍砲等罪送辦，檢方訊後聲押，今天解剖確定死因。

據了解，余姓老翁已婚和家人同住，習慣早睡，鄰居殷女晚睡作息不同，兩人疑因生活噪音問題長期不睦；前天下午余男再次與殷女爆發衝突，一氣之下拿出獵槍朝殷女猛轟一槍，殷女近距離中槍倒地，親友聽見劇烈聲響，下樓查看發現殷女胸部中槍血流不止，通報救護車送醫，但因傷勢過重不治。

案發後余姓老翁打電話給警方自行投案，他供稱殷女每晚都會發出噪音，廚房共用壁相連，聲音清晰，嚴重影響他的睡眠品質，他無法忍受才會找殷女理論。

余男說，獵槍是廿年前別人遺留，他意外獲得，平時並未使用，原本只是要拿出來威嚇殷女，沒想到擦槍走火意外射中殷女。

警方現場起獲行凶的手持獵槍、三發霰彈子彈，及一把番刀等證物；余姓老翁並非原住民身分，也未合法取得獵槍使用執照，警詢後依涉犯殺人及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送嘉義地檢署，獵槍送驗鑑識。

檢方相驗確認死者有槍傷，訊後認為余涉嫌重大，向法院聲請羈押，今天解剖釐清相關疑點。