聽新聞
test
0:00 / 0:00

28年前木箱棄屍案 4嫌有3人已身故

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

新北市樹林區28年前一名邱姓男子因熱烈追求張姓女子，引發張女兒子不滿，找來簡姓同學、簡父及其廖姓友人幫忙談判，結果邱男遭圍毆重傷，尚有一絲氣息卻被裝進木箱，丟棄在桃園市龜山區致死。圖／警方提供
新北市樹林區28年前一名邱姓男子因熱烈追求張姓女子，引發張女兒子不滿，找來簡姓同學、簡父及其廖姓友人幫忙談判，結果邱男遭圍毆重傷，尚有一絲氣息卻被裝進木箱，丟棄在桃園市龜山區致死。圖／警方提供
新北呂姓男子廿八年前就讀國三時，不滿邱姓客人追求開麵店母親，找簡姓棒球隊教練父子和廖、康二名友人前往談判，爆發衝突，簡姓父子和廖男把邱打到奄奄一息，再裝箱載到桃園龜山棄置，釀死亡悲劇。呂男沒動手，但事情因他而起，去年良心不安向警方吐實，真相一埋廿八年。檢方偵查後以全案已逾追訴期，不起訴。

檢警調查，呂、康與簡男兒子三人事發當時都是國中生，簡男和廖男則是電視節目編劇工作夥伴，眾人因簡男組業餘棒球隊，經常在呂母開的麵店討論比賽與聚會，事發後球隊就散夥，彼此斷了聯繫。

據了解，簡子多年後因為心肌梗塞死亡，康男感情挫折輕生，廖男則是病死，如今只剩簡男與呂男活著。

呂男向警方供稱，事情發生在一九九六年四月下旬，因邱姓客人不斷騷擾母親，自己年紀小，所以請簡姓教練出面，簡找兒子、廖男和康男助陣，未料談判破裂，簡與廖男抄起鋁製球棒攻擊邱男，簡男兒子也出拳攻擊。

邱男被打到奄奄一息求饒，但多人無動於衷，還將邱裝入戲偶木箱，簡與兒子、康男開車載到龜山棄置，二個月後被人發現已死亡多時，由於屍體腐爛嚴重，加上當時ＤＮＡ鑑定技術不成熟，無法查明身分，全案懸宕廿八年，直至去年呂男吐露案情。

簡姓男子今年三月在台北某土地公廟表演布袋戲時被警方查獲，他未反抗，說「該來的終究會來」，坦承犯案；桃園地檢署表示，簡姓教練父子和廖、康四人分別涉犯殺人罪和遺棄屍體罪，但案發至今已逾廿年，超過追訴期，全案不起訴處分。

教練 桃園地檢署 棄屍 殺人

延伸閱讀

桃園28年前木箱殺人棄屍偵破 果報不爽？4嫌有3人已身亡

紀念近藤兵太郎 嘉義大學棒球隊赴日交流

桃園龜山啤酒節31日登場 天團玖壹壹壓軸搖滾

4指絞碎！龜山豬肉攤女員工閃神 左掌捲入絞肉機恐截肢

相關新聞

不滿每晚噪音 77歲翁近距獵槍射死女鄰居

嘉義縣中埔鄉七十七歲余姓老翁與鄰居五十七歲殷姓女子相處不睦，前天下午三時許涉持獵槍朝殷女開槍，殷女胸部中彈送醫不治；余男...

28年前木箱棄屍案 4嫌有3人已身故

新北呂姓男子廿八年前就讀國三時，不滿邱姓客人追求開麵店母親，找簡姓棒球隊教練父子和廖、康二名友人前往談判，爆發衝突，簡姓...

嘉義7旬翁怒持獵槍射死女鄰居 法院裁定羈押

嘉義縣中埔鄉和美村余姓男子與鄰居相處不睦，19日下午3點多持獵槍朝57歲殷姓女子射擊，殷女倒臥血泊失血過多，送醫不治，余...

長髮哥穿遭砍襯衫調解 女友幫縫合、胸口還留刺穿破洞

屏東19歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，5月21日在台中捷運隨機砍人釀2人受傷被依殺人未遂罪嫌起訴；其中被砍傷的「長髮哥...

聯結車超載撞毀台1高架 新北警：重要道路持續聯合稽查

一輛聯結車載運鋼構超重，今天清晨行經新北市三重區重安街上方台一線高架道路，鋼構件翻覆掉落撞壞隔音防護牆，波及橋下兩輛汽車...

通緝犯開賓士掛假車牌趴趴走 國道警租處逮人扣槍毒、假車牌

雷姓通緝犯懸掛假車牌開車四處趴趴走販毒，國道警刑大日前接獲通報派員追查，這個月15日循線在新北市八里區雷男租住逮人，並在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。