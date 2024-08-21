28年前木箱棄屍案 4嫌有3人已身故

新北市樹林區28年前一名邱姓男子因熱烈追求張姓女子，引發張女兒子不滿，找來簡姓同學、簡父及其廖姓友人幫忙談判，結果邱男遭圍毆重傷，尚有一絲氣息卻被裝進木箱，丟棄在桃園市龜山區致死。圖／警方提供 新北呂姓男子廿八年前就讀國三時，不滿邱姓客人追求開麵店母親，找簡姓棒球隊教練父子和廖、康二名友人前往談判，爆發衝突，簡姓父子和廖男把邱打到奄奄一息，再裝箱載到桃園龜山棄置，釀死亡悲劇。呂男沒動手，但事情因他而起，去年良心不安向警方吐實，真相一埋廿八年。檢方偵查後以全案已逾追訴期，不起訴。

檢警調查，呂、康與簡男兒子三人事發當時都是國中生，簡男和廖男則是電視節目編劇工作夥伴，眾人因簡男組業餘棒球隊，經常在呂母開的麵店討論比賽與聚會，事發後球隊就散夥，彼此斷了聯繫。

據了解，簡子多年後因為心肌梗塞死亡，康男感情挫折輕生，廖男則是病死，如今只剩簡男與呂男活著。

呂男向警方供稱，事情發生在一九九六年四月下旬，因邱姓客人不斷騷擾母親，自己年紀小，所以請簡姓教練出面，簡找兒子、廖男和康男助陣，未料談判破裂，簡與廖男抄起鋁製球棒攻擊邱男，簡男兒子也出拳攻擊。

邱男被打到奄奄一息求饒，但多人無動於衷，還將邱裝入戲偶木箱，簡與兒子、康男開車載到龜山棄置，二個月後被人發現已死亡多時，由於屍體腐爛嚴重，加上當時ＤＮＡ鑑定技術不成熟，無法查明身分，全案懸宕廿八年，直至去年呂男吐露案情。

簡姓男子今年三月在台北某土地公廟表演布袋戲時被警方查獲，他未反抗，說「該來的終究會來」，坦承犯案；桃園地檢署表示，簡姓教練父子和廖、康四人分別涉犯殺人罪和遺棄屍體罪，但案發至今已逾廿年，超過追訴期，全案不起訴處分。