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通緝犯開賓士掛假車牌趴趴走 國道警租處逮人扣槍毒、假車牌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

雷姓通緝犯懸掛假車牌開車四處趴趴走販毒，國道警刑大日前接獲通報派員追查，這個月15日循線在新北市八里區雷男租住逮人，並在雷車內、租處搜扣改造槍枝零件、毒品、假車牌一併帶回查辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，雷姓男子（32歲）上個月因毒品案件被發布通緝，雷男未依規定報到，還開著一輛假車牌賓士車S350四處趴趴走被人檢舉。國道公路警察局刑事警察大隊日前獲報循線追查，發現雷男懸掛不同已報銷車牌，行駛於國道1號五股到三重路段。

這個月15日上午10時許，國道警持搜索票循線於新北市八里區雷男租處逮人，並在其租處、賓士車內搜獲偽造車牌6面、改造手槍主要組成零件1批、子彈11發、毒品海洛因、安非他命、大麻、依托咪酯毒品煙彈26瓶，一併帶回查辦。

偵詢時，雷男坦承持有，但否認販毒，至於假車牌則因權利車牌被吊扣，遂透過LINE，以每面3000元代價，購買6面假車牌換掛，以規避查緝。警詢後依違反槍砲、毒品、偽造特種文書等罪嫌移送法辦，毒品通緝依法解送歸案，另依道路交通管理處罰條例規定，可處新臺幣3,600元以上至1萬800元以下罰鍰，並擴大追查槍毒及偽造車牌來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國道警刑大這個月15日逮捕一名通緝犯，搜扣毒品、假車牌、改造槍枝零件依法解送法辦。圖／國道公路警察局刑警大隊
國道警刑大這個月15日逮捕一名通緝犯，搜扣毒品、假車牌、改造槍枝零件依法解送法辦。圖／國道公路警察局刑警大隊
國道警刑大這個月15日逮捕一名通緝犯，搜扣毒品、假車牌、改造槍枝零件依法解送法辦。圖／國道公路警察局刑警大隊
國道警刑大這個月15日逮捕一名通緝犯，搜扣毒品、假車牌、改造槍枝零件依法解送法辦。圖／國道公路警察局刑警大隊
國道警刑大這個月15日逮捕一名通緝犯，搜扣毒品、假車牌、改造槍枝零件依法解送法辦。圖／國道公路警察局刑警大隊
國道警刑大這個月15日逮捕一名通緝犯，搜扣毒品、假車牌、改造槍枝零件依法解送法辦。圖／國道公路警察局刑警大隊

國道 毒品 警察 通緝

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