驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

嘉義縣中埔鄉和美村余姓男子與鄰居相處不睦，昨天下午3點多持獵槍朝57歲殷姓女子射擊，殷女失血過多倒臥血泊，送醫不治，余男自行投案。檢警今早相驗確定有他殺嫌疑，明將解剖確定死因，警方依涉犯殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

據了解，77歲余姓男子疑與鄰居57歲殷女相處不睦，長期有作息不同及噪音問題等嫌隙，余男昨天下午再次與殷女爆發口角衝突，余男一氣之下拿出20年前別人遺留由他意外獲得的獵槍，朝著殷女猛轟一槍，殷女近距離中槍倒地，倒臥血泊當場意識模糊。

殷女親友聽見一聲劇烈聲響，連忙下樓查看，發現殷女躺臥在地，流血不止，通報救護車送醫後仍不治死亡；案發後余男驚嚇回魂趕緊打電話給警方自行投案，警方趕往現場當場逮捕余男，並起獲涉案手持獵槍1把、霰彈子彈3發及番刀1把等證物。