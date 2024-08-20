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驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

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驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

聯合報／ 記者黃于凡李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉和美村余姓男子與鄰居相處不睦，昨天下午3點多持獵槍朝57歲殷姓女子射擊，殷女失血過多倒臥血泊，送醫不治，余男自行投案。檢警今早相驗確定有他殺嫌疑，明將解剖確定死因，警方依涉犯殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

據了解，77歲余姓男子疑與鄰居57歲殷女相處不睦，長期有作息不同及噪音問題等嫌隙，余男昨天下午再次與殷女爆發口角衝突，余男一氣之下拿出20年前別人遺留由他意外獲得的獵槍，朝著殷女猛轟一槍，殷女近距離中槍倒地，倒臥血泊當場意識模糊。

殷女親友聽見一聲劇烈聲響，連忙下樓查看，發現殷女躺臥在地，流血不止，通報救護車送醫後仍不治死亡；案發後余男驚嚇回魂趕緊打電話給警方自行投案，警方趕往現場當場逮捕余男，並起獲涉案手持獵槍1把、霰彈子彈3發及番刀1把等證物。

檢方指出，今早相驗確認他殺嫌疑，明天下午1點將解剖確認死因。警方表示，余姓男子非原住民身分，也未合法取得獵槍使用執照，將依涉犯殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，並鑑識釐清槍枝來源，呼籲民眾遇紛爭應保持理性，向村里長、派出所尋求協助。

嘉義縣77歲余姓男子因噪音問題與鄰居嫌隙，昨天持獵槍開槍射死女鄰居。圖／警方提供
嘉義縣77歲余姓男子因噪音問題與鄰居嫌隙，昨天持獵槍開槍射死女鄰居。圖／警方提供
嘉義縣77歲余姓男子因噪音問題與鄰居嫌隙，昨天持獵槍開槍射死女鄰居。圖／警方提供
嘉義縣77歲余姓男子因噪音問題與鄰居嫌隙，昨天持獵槍開槍射死女鄰居。圖／警方提供

槍砲彈藥 殺人 鄰居

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