買凶槍殺弘仁會林京履 華山幫董克輝獲判無罪
竹聯幫弘仁會與華山幫，去年因詐騙利益掀起江湖一陣腥風血雨，華山幫大哥董克輝懷疑據點巨新當鋪遭弘仁會開槍示威，找來林姓小弟及吳姓少年槍手買凶殺人，試圖當街槍殺弘仁會組長林京履。去年4月19日凌晨當街追殺林男，朝其座車連開14槍，所幸無人傷亡。新北地方法院認為，其餘涉案人士供詞均屬傳聞證據，現有跡證不足以證明董男是槍擊案主嫌，判決他無罪。
合議庭指出，綜合董男林姓小弟和吳姓少年槍手等人供詞，雖然在林男駕駛的車上查扣的袋子內側及鋁座，均檢出槍擊殘跡，但全案相關證人對於董男主導、策畫全案的不利論述，均屬傳聞供述而無證據能力，依現有檢方所舉證據，尚無法使人確信董男相關犯行。另外，董男指使何姓男子在林京履車上偷裝GPS以便掌握其行蹤部分，則因林男撤回告訴諭知不受理。
去年3月27日，弘仁會中和組成員因囚禁疑似侵吞200萬元詐騙所得的董男2名小弟，董男直接持槍趕往中和組據點強勢救人，雙方為此結怨。中和組副組長陳建銘涉嫌指示4名少年於隔月10日凌晨，前往巨新當舖開兩槍示威。
董男因懷疑當鋪遭槍擊是中和組長林京履所為，試圖買凶殺人報復，找來林姓小弟和吳姓少年，於去年4月19日凌晨，前往台北市中山區雙城街追殺林京履，一路朝其座車連開14槍，所幸車上林京履等3人均未中彈、傷亡。
事後林京履向弘仁會高層吳男和「小宇」回報，吳男指派弘生組長簡維佑、副組長楊承翰展開報復。由吳榮展提供作案用衝鋒槍和子彈，簡維佑、楊承翰負責調度人力，指揮小弟前往土城某貨櫃屋取槍，供劉姓少年槍手使用，犯下當街連轟51槍、震驚全國的土城巨新當鋪槍擊案。
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