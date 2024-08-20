桃園28年前木箱殺人棄屍偵破 果報不爽？4嫌有3人已身亡
新北市樹林區28年前發生一起棄屍命案，一名邱姓男子因熱烈追求張姓女子，引發張女兒子不滿，找來簡姓同學、簡父及其廖姓友人幫忙談判，結果一言不合邱男遭圍毆重傷，尚有一絲氣息卻被裝進木箱，丟棄在桃園市龜山區致死。直到去年43歲張女兒子良心不安，向警方告發案情，但因已逾20年追訴時效未予起訴，不過終讓真相大白。
據了解，現年64歲的簡男與廖姓友人（已歿）為電視編劇工作師兄弟，當時就讀國中的簡姓兒子（已歿），與康姓（已歿）、呂姓男子為同學，3人皆加入簡男成立的棒球隊，由簡男擔任教練，一夥人常在張姓呂男母親經營的麵店聚會。
1996年4月下旬，一名邱姓男子因追求呂母，令她不堪其擾，其兒子便請求簡姓同學及其父親出面勸阻。簡男與廖姓友人約邱男到麵店談判，但雙方談判不成，反而爆發衝突，2人持鋁製球棒、簡姓同學徒手共同毆打邱男，致其重傷倒地。邱男奄奄一息之際，哀求送醫，但一夥人無動於衷，反而將他裝入布袋戲偶木箱，並駕車外出尋覓棄屍地點。
對此簡男帶著兒子及康姓同學一起沿新北樹林往桃園龜山方向行駛，後至龜山區萬壽路樂善村附近某處坡坎，見四下無人之際，將裝著邱男的木箱自坡坎邊推落至草叢處，最終導致邱男死亡。
直到同年6月1日下午1點20分許，附近民眾發現木箱及腐爛的屍體，嚇得報警處理，但當時DNA科學檢驗技術不夠成熟，且邱男屍體腐化嚴重，查不到屍體真實身分，也無法循線追查犯案凶嫌，直到去年1月29日，呂男因良心不安，主動向警方供述上情。
桃園地檢指揮桃園警分局重新調查，循線查悉案情。專案小組經過1年多的追查、採證，拘提相關涉嫌人及傳喚通知證人到案釐清，檢警專案小組成功查明真相，雖然4名凶嫌的殺人行為，已超過追訴權時效，且4名涉案凶嫌已有3人死亡，但全案最終仍得以真相大白。
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