釣客高雄港違規釣魚還騎車撞警 跳港游到體力不支求饒

高雄港務警察總隊取締違規釣客，曾姓男子與劉姓、林姓朋友不服取締，遭警方噴辣椒水，警方鳴槍示警後，曾男又跳進高雄港內拒捕，最後因體力不支乖乖就範，警方查出他因毒品案，被判刑11年通緝中，因衝突期間拒捕，高雄地院審理後，依妨害公務罪，判曾6月徒刑，劉拘役50天、林55天。可上訴。

今年4月3日下午3時許，曾姓男子（34歲）與劉姓（49歲）、林姓（30歲）2男子在高雄港第六貨櫃中心釣魚，由於第六貨櫃中心全區禁止垂釣，高雄港務警察總隊才派員取締。

曾男因涉毒品案，經高雄地方法院判刑11年，未到案執行，2022年4月25日遭高雄地檢署通緝。他見員警要查身分拒檢，騎著機車要離去，警方要攔阻他，他卻示意劉、林2人擋住員警，與員警扭打拉扯，警方立即對空鳴槍、對他們噴辣椒水，以妨害公務罪嫌逮捕劉、林2人。

曾姓男子當時戴安全帽，未受辣椒水影響，見警方阻擋去路竟跳下港，不管警方如何呼叫，仍不上岸，而與警方在水上僵持不下，後來港警派船圍捕，最後體力不支才就擒。

警方在曾身上搜出1小包毒品，並在機車置物箱，共查獲安非他命100多公克、搖頭丸1顆、K他命7公克、毒品咖啡包4包和K盤及電子磅秤，懷疑他是藥頭，依違反毒品危害防制條例、妨害公務及傷害罪嫌，移送高雄地檢署查辦。

高雄地院審理後，法官認為曾男拒捕時曾騎機車衝撞員警，依妨害公務罪判刑6月，量刑最重，林、劉兩人雖有推擠員警，但法官認定兩人未造成員警受傷，僅判林拘役55天，劉男拘役50天，均得易科罰金。可上訴。至於曾男持有毒品部分，則由檢方偵辦中。