8年前被逮也曾脫逃 嘉縣回籠毒犯這回恐涉準強盜罪

嘉義曾姓男子因通緝身分13日被逮，當天趁隙自嘉義縣警察局水上分局脫逃並潛入民宅竊汽車逃逸，昨遭警逮捕；檢警指出，曾男8年前也曾駕偵防車脫逃，這次恐面臨準強盜刑責。

水上分局表示，43歲曾男經常出沒太保市一帶從事毒品交易等不法，偵查隊幹員於13日凌晨逮捕曾男，並帶回分局偵查隊偵訊；當天提供午餐時，解下曾男手銬方便用餐，曾男卻趁隙掙脫從分局後門逃脫，並潛入民宅，竊取神明金牌等財物，再竊取屋主車輛逃逸。

警方指出，曾男逃脫後，專案小組擴大調閱監視器畫面，曾男為規避警方查緝，與接應人員不斷更換藏匿地點，警方昨天確定掌握藏匿地點後，在彰化縣一間民宿逮捕曾男。

嘉義地檢署今天表示，曾男因案假釋，後來因涉及其他案件遭撤銷假釋，還有1年6個月徒刑須執行，曾男一直無故不到案遭通緝，因此，檢方昨天複訊後發監執行。

嘉檢指出，檢方針對曾男逃亡時涉潛入民宅行竊調查，曾男除涉及加重竊盜外，是否有為了搶走賓士汽車鑰匙，進而推了屋主一把，這恐涉及準強盜行為；不過，這部分須待進一步調查。

檢警調查，曾男脫逃後，不斷變換交通工具及換裝等方式製造斷點，躲避警方追緝手法老練；進一步調查，發現曾男在8年前被逮時，也曾偷駕嘉義縣警察局刑警大隊偵防車逃逸。

檢警指出，嘉縣警局刑大幹員民國105年8月間到嘉義市埋伏逮捕販毒集團成員，逮捕集團要角曾男等人，曾男被上銬後趁隙駕偵防車逃逸，2天後，警方在彰化縣員林鎮逮捕曾男。

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