寧夏夜市攤商遭砸毀玻璃窗櫃 疑債務糾紛報復、警將2男1少年送辦

知名寧夏夜市8月17日晚間驚傳砸毀攤商，瘋炸芋頭攤位遭人持球棒砸毀玻璃窗櫃，無法正常營業，大同警分局獲報後3小時，循線查獲23歲羅姓男子、張姓男子，及15歲少年等3人到案，依妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

警方指出，8月17日晚上9時許，寧夏夜市內瘋炸芋頭攤商遭人砸店，專案小組調閱監視器、以車追人，追查犯嫌身分，案發3小時掌握犯嫌身分，循線查緝犯後持球棒逃逸的23歲羅男、張男，及15歲少年。羅男到案稱，他的老闆和攤商有糾紛，聽從指示到場砸店，細節不知情。25歲被害人林男則稱，他日前借款給人，因10幾萬元債務糾紛曾發生口角，認為砸攤是遭人報復洩憤。