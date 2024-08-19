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槍擊員警通緝犯苗栗落網 甫換租屋處躲衣櫥遭逮

中央社／ 苗栗縣19日電

桃園員警12日到新竹查案遭46歲何姓通緝犯開槍射擊中彈受傷。苗栗縣警察局今天表示，何男逃亡到竹南，甫更換租屋處即遭警方鎖定，攻堅時，何男躲在衣櫥內落網。

桃園市警局楊梅分局偵查隊員12日到新竹縣湖口鄉進行情資探訪，遭何男開槍射擊，造成陳姓偵查佐右背中彈，送醫後幸無生命危險，警方連日來鎖定何嫌逃逸地區持續追捕，昨天下午在苗栗縣竹南鎮將他逮捕。

苗栗縣警察局上午開記者會，刑警大隊大隊長張瑋倫表示，何男今年4月間即曾遭苗栗縣刑大查獲持有毒品及槍械案，交保後又因毒品案件、勒戒未到案遭新竹地檢署、新竹地院發布通緝，未料8月12日凌晨為躲避查緝朝員警開槍拒捕。

張瑋倫指出，何嫌生性狡猾多疑，帶著女性友人逃亡過程中，為避免追捕風險幾乎槍不離身且上膛，不斷懸掛偽造車牌、轉換藏身處以規避查緝，每個落腳躲藏處所停留時間不超過6小時，警方雖早已掌握行蹤，為避免攔捕行動恐傷及無辜民眾，故採持續監控。

警方昨天清晨掌握何男甫在竹南鎮新的租屋地點，下午見時機成熟，安排優勢警力由特勤員警強行破門投擲震撼彈再行攻堅。

辦案人員指出，震撼彈巨大爆裂聲響，讓何嫌猝不及防拿取床邊手槍躲進衣櫥內，當特勤人員荷槍實彈打開廚櫃時，只見他嚇得腳軟蹲下，頻頻輕拍自身胸前，顯得驚魂未定，與以往狡詐凶狠模樣判若兩人。

警方逮捕何嫌並起出作案用改造手槍1支、子彈4顆、毒品海洛因2.5公克、安非他命36.1公克、偽造車牌4組等相關證物。全案依違反槍砲、毒品、偽造文書罪嫌及毒品通緝移送新竹地檢署偵辦。

苗栗縣警察局長陳世煌表示，在桃竹竹苗治安聯防平台下苗栗警方加入專案搜捕行列，情資共享，第一時間掌握案件發展狀況，期間數度掌握犯嫌蹤跡，但何男都穿著外套、手插口袋，研判槍枝上膛隨時可能反擊，警方模擬多種狀況，考量民眾安全，一直在等適當時機。

此外，陳世煌說，查緝過程中何男不斷轉換地點，增加查緝難度，有賴轄區派出所勤區查察認真，查訪發現何嫌車輛、新租屋地，警方監控等待適當時機後，一舉攻堅順利逮捕到案。

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