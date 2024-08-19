無號誌路口車禍死亡數攀高 屏警今起無號誌路口執法

無號誌路口，常有車輛因未依規定停讓造成事故，並導致嚴重傷亡，成為常見卻鮮少被民眾重視的隱形危險。屏東縣政府警察局統計，今2024年1月至7月，交通事故傷亡人數為85人死亡、1萬2970人受傷，發生在無號誌路口死傷人數分別為23人死亡、4204人受傷，死亡占總人數27%，受傷亦占總人數31%，民眾普遍缺乏路權意識，又習慣於路口搶快。屏東縣警局今起展開為期7天無號誌路口執法。

屏東縣警察局指出，汽機車駕駛人於路口看到紅燈閃爍的「閃光紅燈」號誌、紅色八邊形，中間有白色停字的「停車再開」標誌或白色停字的「停」字時，須將「速度降為零」，停車確認橫向無來車或行人後再開車；而在閃光黃燈等幹線道的車輛亦要在路口前減速慢行，以策安全。若違反上述情節，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款規定，處600元以上1800元以下罰鍰。

警方指出，為減少無號誌路口或閃光號誌路口交通事故，屏東縣政府警察局對設有停標誌（線）或閃光紅燈之多事故路口上，未依規定停車再開之車輛持續加強執法，從本月19日至25日（為期7日），執行無號誌化路口執法專案，提升路口行車安全。