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無號誌路口車禍死亡數攀高 屏警今起無號誌路口執法

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

無號誌路口，常有車輛因未依規定停讓造成事故，並導致嚴重傷亡，成為常見卻鮮少被民眾重視的隱形危險。屏東縣政府警察局統計，今2024年1月至7月，交通事故傷亡人數為85人死亡、1萬2970人受傷，發生在無號誌路口死傷人數分別為23人死亡、4204人受傷，死亡占總人數27%，受傷亦占總人數31%，民眾普遍缺乏路權意識，又習慣於路口搶快。屏東縣警局今起展開為期7天無號誌路口執法。

屏東縣警察局指出，汽機車駕駛人於路口看到紅燈閃爍的「閃光紅燈」號誌、紅色八邊形，中間有白色停字的「停車再開」標誌或白色停字的「停」字時，須將「速度降為零」，停車確認橫向無來車或行人後再開車；而在閃光黃燈等幹線道的車輛亦要在路口前減速慢行，以策安全。若違反上述情節，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款規定，處600元以上1800元以下罰鍰。

警方指出，為減少無號誌路口或閃光號誌路口交通事故，屏東縣政府警察局對設有停標誌（線）或閃光紅燈之多事故路口上，未依規定停車再開之車輛持續加強執法，從本月19日至25日（為期7日），執行無號誌化路口執法專案，提升路口行車安全。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，停車再開的規定並非新制，長期以來一直有相應的交通安全宣導，網路關於停讓要兩腳落地、暫停3秒的謠言並非屬實；事實上，停讓的重點在於將車輛速度降為零，並確實確認左右有無來車後，方可續行，期盼透過持續加強宣導與執法提升駕駛人路口停讓的觀念及路權的意識，提升道路安全。

屏東縣警察局今起展開為期7天無號誌路口執法。圖/警方提供
屏東縣警察局今起展開為期7天無號誌路口執法。圖/警方提供

交通事故 屏東縣政府 警察

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