影／歹徒架DMT卡池牟每月600萬暴利 租3縣市9房警全抓

詐騙集團利用DMT、卡池設備發話，藉此讓被害人的收話端未顯示「+」以降低戒心，刑事局中打六隊獲報，中南部有相關設備發話，詐得1500萬元，檢警在今年4、6月收網，帶回陳男等2人，陳委林女在台中等3縣市，租賃9間套房，每月房租高達8萬元，但陳若設備滿租的話，每月牟利可達600萬元，遠高於租賃的房租，令人咋舌，全案依詐欺等罪移送，因陳涉偽造文書案，發監執行。

經查，陳男受詐騙集團委託，委由林女出面租賃套房，在台中、彰化、台南等地，租賃9間套房，若以每月房租8000元至1萬元計算，陳男每月負擔房租就達7萬元至9萬元，不過依照行情，單一線路每周可向詐團收租6000元，一台機器可有32條線路，若據此以滿租計算的話，陳架設設備收租的不法牟利可達600萬元，十分驚人。

刑事局打詐中心「情資研析小組」發現，近期有非法的「數位式移動節費設備(Digital Mobile Trunk，簡稱 DMT)」在中南部流竄，全案由刑事局中打六隊，報請台中地檢署忠股檢察官指揮，與台中、台南、新竹、南投等地警局成立專案小組，展開調查。

全案先在今年4月搜索，查緝林女（24歲）4月16日搜索，先在台中市查緝林女到案，在林女承租台中市處所查扣 DMT設備，擴大同步搜索台南、彰化、台中等處所，查扣大量DMT詐騙設備，經溯源追，續在6月循線查獲陳男（34歲）到案。

全案查扣DMT數位式移動節費設備8台、Wifi分享器8台、遠端監視器、手機、電信門號資料1批、筆記

型電腦2台、主機1台，陳男等人短短一個月期間，即發話6.6萬筆，經165專線報案紀錄，從今年3月起至查獲日止，13位民眾接獲該詐騙集團電話而匯款，損失1500萬餘元，其中一名婦人即損失1200萬元。

刑事局呼籲，「猜猜我是誰」詐騙案件是以亂槍打鳥方式，撥打電話給民眾，佯裝多時不見好友、親人，與被害人通話數日，等取信被害人後加入LINE好友，再以資金周轉不靈或急需借款等話術進行詐騙。