開槍傷警狠徒落網 苗警震撼彈攻堅秒變發抖躲衣櫥就逮

47歲何姓毒品通緝犯8月11日、12日兩度拒捕開槍，擊傷桃園市警察局楊梅警分局陳姓刑警逃逸，苗栗警方專案小組昨天在竹南鎮攻堅投擲震撼彈，何躲進衣櫥，嚇得直拍胸口發抖，警方起出1支上膛的改造手槍及毒品等物，全案移送新竹地檢署偵辦。

何男毒品案件新竹地方法院、新竹地檢署通緝，楊梅分局偵查隊2名刑警8月11日深夜、12日凌晨先後在新竹市、新竹縣遭遇，何拒捕第一次對空鳴槍，第二次開6槍，造成陳姓刑警右背被擊中1槍，陳回擊2槍，何隨後逃逸。

苗栗警方今年4月曾查獲何男持有毒品及槍械案，槍擊案發生後，組成專案小組報請苗栗地檢署檢察官指揮，查出何逃竄桃竹苗及台中一帶，甚至還躲到東部，不斷懸掛偽造車牌，且躲藏處所停留時間不超過1天，且槍不離身。

專案小組多次掌握行蹤，但避免攔截發生槍戰持續監控，何男昨天上午6點在竹南鎮租屋，警方安居案查訪確認，縣警局長陳世煌至現場坐鎮指揮，20多名警力下午3點多攻堅，破門立即投擲震撼彈。