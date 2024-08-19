越南女子衣衫不整闖老雪花齋 不知百年老店藏武林高手

台中兩名越南女子昨晚八點多在中正路巷內發生口角，進而撕打追逐，闖進百年老店「老雪花齋」後門。兩女不知闖進武學大師呂松吉家門，老雪花齋第二代呂松吉是南宗少林俗派第8代掌門人、「台灣忠義館總館」館主，不少武術界人士希望邁入他的門下。

呂松吉原本不知道昨晚這一場鬧劇，直到記者打電話詢問，他才問店內人員情況。原來低胸黑衫女持木棍追打另名越南女子，看到老雪花齋後門有燈光，硬生生闖入，幸好店內人員未受傷、財務也沒有損失。

百年餅店內暗藏武林高手，80歲的老雪花齋第二代呂松吉因自小體弱多病，14歲時為治療胃下垂，練習八段錦，意外拜入南宗少林俗派，並成為忠義堂第8代掌門人。他擅長鷹爪功，當眾演示捏碎生馬鈴薯。

呂松吉身材瘦小，武術界對他十分尊崇，擅鷹爪功及水月刀法，不少好手到「桂梅莊」希望拜在門下，他收徒嚴謹，除了邀國內外武術好手齊聚一堂，依古禮儀式收徒，展現武林尊師重道的精神。