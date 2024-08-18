嘉義縣毒品犯脫逃5天 沿途換交工具製造斷點今在彰化落網

嘉義縣水上分局本月13日將因毒品、偷竊遭通緝的曾姓男子帶回分局偵訊，警方為方便曾嫌食用午餐打開手銬，不料曾嫌趁隙直接從分局後門脫逃，途中還竊金飾、偷走賓士車逃逸，警方隨後找到棄置贓車，也掌握曾嫌行踨，今天於彰化一間民宿內將他及接應的劉姓嫌犯逮捕歸案。

警方表示，曾嫌兔脫後，變換交通工具及換裝等方式製造斷點，試圖躲避追查；警方組成專案小組，擴大調閱監視畫面，這段時間曾嫌相關影像一直都在掌握中，並同時掌握接應人員及車輛，但曾姓、劉姓犯嫌不斷更換藏匿地點，躲避警方追查。

警方得知2人暫時落腳在彰化縣彰南路一間民宿，今天上午9點多見時機成熟，布署警力，破門進入，嫌犯還企圖從後門逃跑，仍被警方緝獲到案，並起出毒品、金飾等贓證物。

警方表示，曾嫌脫逃5天中，經常變換躲藏地點，彰化這間民宿也是昨天才入住，劉男供稱與曾嫌是朋友關係，但警方還要調查是否涉及案件。查獲的金飾是否是之前遭竊的金飾或者逃亡期間持續犯案也還在清查釐清中。

警方後續將持續清查逃亡期間2嫌所接觸對象，將持續向上溯源，徹底掃蕩毒品來源。