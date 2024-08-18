影／台中七期街頭鬧不合拿西瓜刀 吵架被拍鬧大警抓人

台中市西屯區市政北七路今天凌晨4時許，傳出有人有糾紛，民眾拍下有涉案人拿出西瓜刀威嚇，警方出動快打到場，查緝涉案陳姓男子等6人到案，因過程中有人受傷，警方將此案依傷害、妨害秩序等罪送辦。

第六警分局在今天凌晨4時許獲報，西屯區市政北七路上有聚眾打架，分局派遣快打警力13網31人赴現場查處，員警到場時已無打架情事，經逐一盤查現場鬧事民眾時，發現高姓男子（30歲）身上有血跡，因此將現場涉案人帶回派出所釐清。

經查，案發時高男與3名友人在旅館內飲酒，離開時在店外遇到謝姓友人（29歲）、陳男（27歲），雙方因不明原因起口角，其中陳拿出西瓜刀理論，過程中高有受傷，謝等2人隨即離開現場，不過案發過程被附近民眾拍下，上傳網路社群「社會事新聞影音」。

警方陸續查緝謝男等2人到案，全案警詢後依妨害秩序、傷害等罪，移送台中地檢署偵辦。