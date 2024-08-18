台中警打靶上傳抖音 加碼穿制服抱抱 警方：下架並處分

台中市和平警分局張姓警員將打靶畫面，傳給裴姓女友，女友上傳抖音，還附帶自己穿低胸上衣與穿制服男友抱抱照片。和平分局已要求下架影片，並將處分。

和平分局指出，45歲張姓員警私下與其裴姓女友分享今年7月21日分局在梅子靶場舉辦的槍枝分解結合測驗時之影像，其女友又上傳抖音播放。和平分局立即告誡刪除下架。

裴姓女子是越南籍，已取得台灣身分證。裴女在抖音也上傳不少她與張姓員警合照，裴穿低胸上衣，員警穿制服，畫面突兀，且照片影音浮水印還打上「Taiwan police(台灣警察)｣。