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趁解手銬吃飯落跑 嘉義毒品逃犯彰化落網

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉曾姓男子涉犯毒品案件，本月13日警方將曾男帶回分局偵辦，員警為了方便他用餐解開手銬時，他趁機脫逃，期間還潛入民宅竊金飾，偷賓士車落跑，警方全力追捕下嫌犯今天在彰化落網。

警方日前接獲線報，43歲毒販曾姓男子經常出沒在太保市一帶從事不法活動，經偵查隊派員調查蒐證報請檢察官指揮偵辦，13日凌晨4點許在太保市緝獲，由警員帶回分局偵查隊做筆錄。

在偵辦過程中警方提供午餐便當，解下嫌犯手銬方便用餐，但嫌犯乘隙掙脫從偵查隊後門逃脫，並在脫逃後潛入一戶民宅，竊取金飾財物，趁四下無人之際再竊取車輛逃逸，最後在中埔鄉一處草叢發現棄置車輛，但曾嫌已逃逸，警方全力追捕。

警方今天上午於彰化一處日租套房逮捕到曾嫌，以及另名劉姓接應犯嫌，目前正將2人帶回偵辦中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

曾姓嫌犯從嘉義縣水上分局脫逃後竊車代步後將車輛棄置。圖／讀者提供
曾姓嫌犯從嘉義縣水上分局脫逃後竊車代步後將車輛棄置。圖／讀者提供
曾姓嫌犯從嘉義縣水上分局脫逃後又犯案。圖／轉自臉書黑色豪門企業
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彰化 毒品 金飾

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