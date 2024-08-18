趁解手銬吃飯落跑 嘉義毒品逃犯彰化落網
嘉義縣水上鄉曾姓男子涉犯毒品案件，本月13日警方將曾男帶回分局偵辦，員警為了方便他用餐解開手銬時，他趁機脫逃，期間還潛入民宅竊金飾，偷賓士車落跑，警方全力追捕下嫌犯今天在彰化落網。
警方日前接獲線報，43歲毒販曾姓男子經常出沒在太保市一帶從事不法活動，經偵查隊派員調查蒐證報請檢察官指揮偵辦，13日凌晨4點許在太保市緝獲，由警員帶回分局偵查隊做筆錄。
在偵辦過程中警方提供午餐便當，解下嫌犯手銬方便用餐，但嫌犯乘隙掙脫從偵查隊後門逃脫，並在脫逃後潛入一戶民宅，竊取金飾財物，趁四下無人之際再竊取車輛逃逸，最後在中埔鄉一處草叢發現棄置車輛，但曾嫌已逃逸，警方全力追捕。
警方今天上午於彰化一處日租套房逮捕到曾嫌，以及另名劉姓接應犯嫌，目前正將2人帶回偵辦中。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言