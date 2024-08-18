屏東角頭「鴨頭」遭槍殺 告別式日期出爐警上緊發條

綽號「鴨頭」的屏東角頭陳昫豪本月15日午在高雄左營街頭遭楊姓槍手持槍狙殺身亡，楊姓槍手之後攜槍投案。鴨頭的妻子是屏東縣崁頂鄉代會主席楊芷瑜。鴨頭告別式在9月4日上午，屏東警方也上緊發條，繃緊神經。

37歲鴨頭本月14日晚與小弟到左營明華一路某桌遊店，35歲楊姓槍手得知後，凌晨開車前往埋伏，15日午約近11點30分許，陳與小弟步出桌遊店到旁邊停車場，楊立即下車、朝陳連開5槍，離去後又折返補槍。同行友人將陳送往大同醫院急救，搶救半小時不治。楊不久後帶2把手槍、48發子彈，到新莊派出所自白開槍。

楊稱和死者結下樑子，去年兩人曾在大樹區一處流動賭場賭博，陳曾向他借款50萬元，因催討債務未還，一氣之下，才朝他開槍。警方對楊供述追討賭債未果才開槍的說詞保留，持續追幕後是否有藏鏡人。

鴨頭在屏東曾與綽號「檸檬」因利益與帳目問題鬧方，雙方從2018年起結下樑子，之後因槍擊事件鬧上版面。近年「檸檬」已轉往高雄。

鴨頭的家族在南州經營私壇，活躍抖音等社群，2022年間，陳父病逝，角頭齊聚致哀，送行隊伍綿延，當時地方政要