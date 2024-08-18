防堵夜店打架滋事 中市警與業者共建治安連線

台中市南屯區大觀路周邊夜店及KTV林立，酒後打架滋事時有所聞，台中市警察局第四分局今天表示，經邀集業者座談達成共識，將加強橫向通報及協作維安，共建治安連線。

南屯區大觀路有「夜店一條街」稱號，每逢週末假日即吸引許多民眾前來，四分局指出，在通宵達旦狂歡加上酒精的催化下，往往衍生治安問題，為有效防制，第四分局邀集轄內店家業者座談，會中達成共識，將共建治安連線，提升治安區域聯防。

警方分析指出，今年夜店、KTV等易滋事時段，好發於凌晨3時至5時間，鑒於民眾幾杯黃湯下肚後，在擁擠散場人潮中發生推擠狀況時有所聞，轄區大墩派出所於深夜2時至6時重兵部署警力執行夜店守望，輔以線上巡邏機動警力臨機應變。

警方統計表示，113年迄今未發生聚眾鬥毆情事，至於因酒後失態遭現場員警施以強制力保護管束計有10件，這次透過座談會與店家達成治安區域聯防共識，除請業者對於來店顧客使用金屬探測器執行入場安檢，防杜民眾攜帶刀械、銳器進入，並在評估消費人數眾多時應予分流，減少接觸性衝突發生的可能。

第四分局分局長陳祥麟呼籲業者，發現有色情、毒品、聚眾鬥毆、酒後駕車等不法情形，應立即通知警方處理，警方必定嚴厲執法，也會針對店家散場尖峰時段，編排強力執行封鎖性路檢，對於可疑人士、車輛等實施盤查，期能防範犯罪發生，展現打擊不法的決心，以淨化社會治安環境。