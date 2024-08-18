影／南屯夜店一條街有7店...分局長找業者開會防堵糾紛
台中市南屯區轄內夜店、KTV林立，大觀路有4間夜店，有「夜店一條街」之稱，加上近期還有KTV要開幕，至少有7間店在轄內，因KTV、夜店在過去常因酒客在黃湯下肚後，衍生互看不順眼的鬥毆糾紛，第四警分局長陳祥麟近日找來業者開座談會，提醒業者做好「客人進出場分流」的措施，共同維護治安。
第四警分局統計，今年迄今雖未發生聚眾鬥毆情事，但仍有10件酒後失態遭現場員警施以強制力保護管束，分析今年度夜店、ktv易滋事時段，好發於凌晨3點至5點間。
四分局長陳祥麟有鑑於民眾幾杯黃湯下肚後，講話隨之變得「大形（台語：得意忘形）」，在擁擠散場人潮中發生推擠狀況時有所聞，除了由轄區派出所，在深夜2時至6時，安排定點守望、搭配線上巡邏網之外，陳在15日也找來業者開座談會，凝聚共識。
分局要求業者，對於到店顧客，使用金屬探測器執行入場安檢，防杜民眾攜帶刀械、銳器進入；另外，評估消費人數，人潮眾多時，「分流顧客」，減少接觸性衝突；一旦遇有顧客打架滋事情形，務必通報警察優先處置，避免形成現場，防堵暴力衝突擴大。
分局長陳祥麟表示，辦理此次座談會的目的，是重新檢視、強化業者安全管理，提醒業者發現有色情、毒品、聚眾鬥毆、酒後駕車等不法情形，應立即通知警方處理，警方必定嚴厲執法，另也會針對店家散場尖峰時段，編排強力執行封鎖性路檢，對於可疑人士、車輛等實施盤查，期能防範犯罪發生，展現打擊不法的決心，以淨化社會治安環境。
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