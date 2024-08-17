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台中咖啡廳命案 逆子7公分刀刺死母、酒甕砸父賞巴掌…國民法官審理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中許姓男子在住家兼經營的咖啡廳母親口角，疑僅因電視遙控器問題起衝突，他竟拿主廚刀狠刺媽媽胸口，對方一度手握刀尖抵抗、叫喊，許的父親聽見衝上前奪刀，又遭許拿酒甕砸、賞巴掌，許母因胸口7公分刀傷傷及心臟不治，檢方依殺人罪嫌起訴許男，將由國民法官審理。

檢警調查，許男（36歲）今年4月10日晚上10點多在北屯區住處兼經營的咖啡廳，因和莊姓母親（68歲）發生激烈口角，許竟然心生不滿跑到1樓廚房拿了1把主廚刀，再走上2樓見媽媽坐在2、3樓的樓梯間。

許男不顧母親手無寸鐵，竟直接持刀狠刺向她胸口，又揮刀劃向母親頭部、背部，對方痛到呼喊求救，當時在1樓的許男父親聽見慘叫聲也衝出房門，當場目睹兒子持刀要再度刺向倒臥在地的媽媽。

許母當時以左手握住刀尖抵抗，許父也上前要搶刀時因兒子緊握不放，他只好用力咬兒子右手對方才鬆開刀子掉落，許父則直奔2樓打電話向119求救。

未料許男仍情緒激動，又尾隨上2樓拿陶製酒甕朝爸爸砸，並拿碎片持續亂扔，造成許父頭部、耳朵受傷，後更衍生父子扭打、互賞巴掌，許男最後踩到地上酒甕碎片跌倒才停止攻擊。

消防人員到場緊急將許母送醫，但其胸口受有7公分穿刺傷，頭、手多處撕裂傷，左手賞虎口、拇指也有刀傷，最終因銳器刺傷心臟、左肺引發氣血胸死亡。

檢方偵結依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴許，全案將由台中地院國民法庭審理。

許男在住家兼經營的咖啡廳和母親衝突，竟持主廚刀活活刺死母親。圖／報系資料照
許男在住家兼經營的咖啡廳和母親衝突，竟持主廚刀活活刺死母親。圖／報系資料照

命案 咖啡廳 國民法官 母親

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