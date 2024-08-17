快訊

頂大教授6成洋博士 院士解析本土博士3痛點、3升級法

汪建民肺腺癌4期直播曝近況 化療如打仗2個多月前「不成人形」

大陸漁船在金門外海遭撞沉沒 7人落海4人失蹤兩岸搜救中

獨／當街遭伏擊中彈身亡 角頭「鴨頭」家屬可獲這筆補償金

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東角頭「鴨頭」陳姓男子前午在高雄遭楊姓槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治，楊男隨後攜槍投案，昨晚遭法院裁定收押；由於檢警相驗陳男死因為子彈貫穿腰椎、腹主動脈等處，再從肝臟射出，致腹腔內出血致死；犯罪被害人協會昨上午協助家屬填寫資料，根據犯罪被害人權益保障法規定，若陳的家屬申請案通過，最高將可獲180萬補償金

橋頭地檢署和法醫昨上午相驗解剖死者陳姓男子遺體，陳的妻子、崁頂鄉代會主席楊芷瑜一身黑衣、黑口罩牽著年幼的兒子現身殯儀館後，犯罪被害人保護人協會人員也到場，並和楊芷瑜及陳的姊姊等親屬解說申請犯罪補償金的必要程序。

據了解，依據犯罪被害人權益保障法規定因犯罪行為致死亡者遺屬可申請犯罪補償金，由於陳姓男子在高雄市左營區明華一路某桌遊店外當街遭楊姓犯嫌開槍伏擊身亡，屬於「因犯罪行為致死亡者」，家屬依規定可提出補償金申請。

犯罪被害補償金的金額，以被害人的父母、配偶及子女為第1順位申請人，若陳的家屬提出申請，經過犯罪保護協會審核後，將核發補償金額給家屬，陳男家屬最高將可獲180萬元的補償。

屏東角頭「鴨頭」陳姓男子，前午在高雄遭到槍手伏擊身亡；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜昨接受檢察官臨時偵查庭詢問後，在白衣人傘陣保護下離開高雄市立殯儀館。記者石秀華/攝影
屏東角頭「鴨頭」陳姓男子，前午在高雄遭到槍手伏擊身亡；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜昨接受檢察官臨時偵查庭詢問後，在白衣人傘陣保護下離開高雄市立殯儀館。記者石秀華/攝影
屏東角頭「鴨頭」遭槍擊死亡，妻子崁頂鄉代會主席楊芷瑜昨上午攜幼兒現身殯儀館，犯罪被害人保護協會人員到場告知家屬相關權利。記者石秀華／攝影
屏東角頭「鴨頭」遭槍擊死亡，妻子崁頂鄉代會主席楊芷瑜昨上午攜幼兒現身殯儀館，犯罪被害人保護協會人員到場告知家屬相關權利。記者石秀華／攝影

屏東 槍擊 補償金 黑道

延伸閱讀

當街狙殺角頭「鴨頭」 凶嫌自首仍因4大理由遭收押

影／特警荷槍實彈押解槍殺角頭「鴨頭」凶嫌 檢3理由聲押

屏東黑幫生態將洗牌！角頭「鴨頭」遭狙殺 知情人士曝：道上爭議大

屏東角頭「鴨頭」遭伏擊亡 今CT掃描解剖死因結果曝光

相關新聞

大陸漁船在金門外海遭撞沉沒 7人落海4人失蹤、兩岸搜救中

又有大陸漁船出事故！一艘陸籍漁船「閩龍漁60877」在今天清晨4時33分，於東碇島東方6.6海浬，因遭不明船舶擦撞沉沒（...

獨／當街遭伏擊中彈身亡 角頭「鴨頭」家屬可獲這筆補償金

屏東角頭「鴨頭」陳姓男子前午在高雄遭楊姓槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治，楊男隨後攜槍投案，昨晚遭法院裁定收押；由於檢...

當街狙殺角頭「鴨頭」 凶嫌自首仍因4大理由遭收押

綽號「鴨頭」的屏東陳姓角頭15日午在高雄左營街頭遭楊姓槍手持槍狙殺，陳腹部中兩槍身亡；楊不久攜槍投案；楊供稱，陳去年在高雄大...

屏東滿州棄屍案逮3嫌 豎孤棚冠軍涉案

在屏東恆春經營桌遊店的周姓男子14日開車出門後失聯，昨天被發現陳屍滿州鄉里德山區，警方查出，死者疑追討200萬元債務與人...

影／特警荷槍實彈押解槍殺角頭「鴨頭」凶嫌 檢3理由聲押

屏東綽號「鴨頭」的陳姓男子昨天中午在高雄左營街頭遭楊姓槍手槍殺，陳腹部中兩槍身亡，楊不久攜槍投案；警方今天詢問楊犯案動機...

屏東黑幫生態將洗牌！角頭「鴨頭」遭狙殺 知情人士曝：道上爭議大

綽號「鴨頭」的屏東縣陳姓男子15日中午在高雄左營遭狙擊身亡，警方查出他生前牽涉多起重案，道上人士透露，鴨頭近年崛起，是中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。