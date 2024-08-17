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屏東滿州棄屍案逮3嫌 豎孤棚冠軍涉案

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

恆春周男為討債遭殺人棄屍，涉案的3名嫌犯都已被逮捕到案。記者潘奕言／翻攝
恆春周男為討債遭殺人棄屍，涉案的3名嫌犯都已被逮捕到案。記者潘奕言／翻攝
在屏東恆春經營桌遊店的周姓男子14日開車出門後失聯，昨天被發現陳屍滿州鄉里德山區，警方查出，死者疑追討200萬元債務與人談判時反遭毒手，他12年前曾因打死人遭判刑10年，不料如今卻被殺，妻子現懷有8個月身孕。警方逮獲涉有重嫌的2名尤姓男子與1名宋姓男子，尚未找到凶器。

警方表示，周男14日晚上9點多許開車出門與人談判索債，之後手機關機，隔日上午仍未返家，妻子警覺有異報警，警方在屏199甲路段找到他的車，但不見人，進一步透過通聯紀錄及監視器鎖定與周男有債務糾紛的2名尤姓男子及1名宋姓男子涉有重嫌。

警方昨陸續將3嫌逮捕到案，3人坦承以番刀殺害周男，將死者車牌拆下後棄置在牡丹鄉東源地區，再開車到滿州鄉里德山區棄屍，故布疑陣。警方昨依3人口供，循線找到周男屍體，不過凶器被丟到溪谷，仍未尋獲。

警方查出，遭殺害棄屍的周男在恆春經營桌遊店，尤男及宋男常前往消費，並欠下150萬元及50萬元債務。周男多次討債未果，14日邀2人談判，尤男帶姪子一起前往，雙方一言不合，3人抽出番刀猛砍周男，至沒氣息才停手。

周男綽號「矮仔賢」，12年前因1名莊姓男子不斷搭訕周妻，醋意大發，夥同2名友人持球棒將莊男打死，被判刑10年入獄7年，於5年前出獄，沒想到如今反被殺死。而涉案的28歲尤嫌，是恆春豎孤棚冠軍，二度擔任攻旗手，最近將要參賽，沒想到涉案被逮。

債務 恆春 棄屍

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