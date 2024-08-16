當街狙殺角頭「鴨頭」 凶嫌自首仍因4大理由遭收押

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

綽號「鴨頭」的屏東陳姓角頭昨午在高雄左營街頭遭楊姓槍手持槍狙殺，陳腹部中兩槍身亡；楊不久攜槍投案；楊供稱，陳去年在高雄大樹一處賭場，向他借款50萬元賭債未還，氣憤下才朝陳開槍，遭檢察官聲請羈押；橋頭地院法官認楊雖自首，但涉犯殺人10年以上重罪及有逃亡、勾串滅證之虞，且光天化日下持槍行凶，嚴重危害社會秩序，晚間10時30分許裁定收押禁見。

橋頭地院今晚表示，被告楊男經承辦法官訊問後，認被告涉犯殺人罪、持有槍彈罪等，犯罪嫌疑重大，且所涉均屬重罪，伴有逃亡、滅證或勾串之高度可能。

法官審酌楊男雖於行兇後自首，然日後仍有為躲避報復而逃亡之可能。且依卷內事證，亦認被告有勾串共犯、滅證之虞，而有刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款羈押之原因。

法官並認為，楊男於光天化日之下持槍行兇，嚴重危害社會秩序，非予羈押，將有使案情陷於晦暗不明之危險，故認有羈押被告之必要，裁定羈押被告2月，並禁止接見、通信。

37歲的屏東角頭「鴨頭」前晚與小弟到左營明華一路某桌遊店，楊姓槍手（35歲）得知後，昨凌晨開車前往埋伏，昨午約近11點30分許，陳與小弟步出桌遊店到旁邊停車場，楊立即下車、朝陳連開5槍，離去後又折返補槍。

同行友人將陳送往大同醫院急救，搶救半小時仍不治。楊不久後帶2把手槍、48發子彈，到新莊派出所自白開槍。

楊供稱和死者結下樑子，起因為陳犯下屏東開槍案遭收押後獲釋放，去年兩人曾在大樹區一處流動賭場賭博，陳曾向他借款50萬元，因催討債務未還，一氣之下，才朝他開槍；至於兩把槍、48發子彈來源，楊推給是死去友人寄放，對於警方追問其他細節，均聲稱不知情。

由於楊男持的兩把改造槍械火力強大，朝陳男開槍後，還回頭補槍，致人於死的意味濃厚，警方對楊供述追討賭債未果才開槍的說詞保留。

據了解，警方查扣楊男手機，正逐一勾稽還原可能線索，並調閱案發現場及沿路監視器、車輛行車記錄器，手機通聯等，以科技偵查手段交叉比對，釐清是否楊只是受人教唆當槍手，並追查全案是否有背後藏鏡人唆使殺人。

綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭昨天在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，警方今天下午詢問後，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署，檢方詢問後向法院聲押獲准。記者石秀華／攝影
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭昨天在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，警方今天下午詢問後，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署，檢方詢問後向法院聲押獲准。記者石秀華／攝影
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭昨天在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，警方今天下午詢問後，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署，檢方詢問後向法院聲押獲准。記者石秀華／攝影
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭昨天在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，警方今天下午詢問後，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署，檢方詢問後向法院聲押獲准。記者石秀華／攝影
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭昨天在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，警方今天下午詢問後，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署，檢方詢問後向法院聲押獲准。記者石秀華／攝影
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭昨天在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，警方今天下午詢問後，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署，檢方詢問後向法院聲押獲准。記者石秀華／攝影
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭昨天在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，警方今天下午詢問後，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署，檢方詢問後向法院聲押獲准。記者石秀華／攝影
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭昨天在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，警方今天下午詢問後，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署，檢方詢問後向法院聲押獲准。記者石秀華／攝影

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