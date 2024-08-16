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屏東黑幫生態將洗牌！角頭「鴨頭」遭狙殺 知情人士曝：道上爭議大

聯合報／ 記者林保光張議晨潘奕言王昭月／高雄即時報導

綽號「鴨頭」的屏東縣陳姓男子15日中午在高雄左營遭狙擊身亡，警方查出他生前牽涉多起重案，道上人士透露，鴨頭近年崛起，是中生代要角，但個性爆雷，易惹恩怨，從槍手持兩支改造槍械逞凶，看來是計畫性奪命，他殞歿後，屏東黑幫勢力勢將面臨洗牌。

道上人士指，屏東黑道分屏南、屏北兩掛，屏北以砂石業居多，角頭「傢俬」的小弟曾牽涉高雄市七賢路槍擊案。屏南再分兩掛，一掛歷來以多名林姓角頭為首，與北高雄的道上兄弟互動頻繁；屏東崁頂、南州這掛，表面經營當舖，暗地循海路牟利。

「鴨頭」年僅37歲，活躍於屏東崁頂、南州一帶，名號頗響，高顏值的嬌妻前年以素人之姿成功進軍政壇，家族經營私壇，有「南州傳奇」稱號，但他昨天卻遭伏擊身亡。槍手雖稱是因為50萬元債務動殺機，道上人士直覺可能性不大。因為槍手所持槍枝火力強大，這種槍枝比一般槍枝的彈匣長，可放二、三十發子彈，兩支要價不菲，顯然就是要鴨頭的命。

道上人士指稱，鴨頭早年曾跟過毒梟南霸天林孝道，5年前林涉嫌在台東走私海洛因被起訴，瑯璫入獄，列共犯之一的鴨頭因證據不足脫身，後來在屏東新園經營當鋪，前年他父親在屏東南州的宮廟被人開槍，他懷疑是綽號「檸檬」的死對頭所為，「鴨頭」與「檸檬」從小認識，曾是麻吉好友，後因利益及帳目問題鬧翻，埋下恩怨。

知情人士並指，鴨頭原本銳不可擋，但個性易爆雷，道上爭議大，這次他遭槍擊的地點頗敏感，是高雄一名黑道角頭手下頭號大將的據點。而他去的桌遊店名義上經營桌遊，實則有人豪賭，先前有知名建商賭輸上億元，最終自我了結。

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綽號「鴨頭」的陳姓男子15日中午在高雄左營遭狙擊身亡，知情人士指鴨頭是近年崛起的中生代要角，殞歿後，屏東黑幫生態將洗牌。記者林保光／翻攝
綽號「鴨頭」的陳姓男子15日中午在高雄左營遭狙擊身亡，知情人士指鴨頭是近年崛起的中生代要角，殞歿後，屏東黑幫生態將洗牌。記者林保光／翻攝

屏東縣 角頭 鴨頭 黑道

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