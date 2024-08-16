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保險箱遺失物內有毒品 北部3男「嗨」過頭退房忘拿遭警逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

張姓、蘇姓、黃姓3名20多歲男子相偕到台南玩，前夜投宿市區高級飯店，昨下午退房時，忘記將放在保險櫃內的包包帶走，房務人員打掃時發現遺失物內有疑似毒品，立即報警處理，警方趕抵現場，發現張等3男仍在飯店內悠閒喝下午茶，當場將3人帶返所調查。

警方調查，房務人員打掃時發現遺失物，經查裡頭有安非他命48公克、卡西酮33公克等物。員警到場後，發現張等3人用完餐走出大門，將他們統統帶回警所詢問。惟3人疑吸毒精神恍惚，一度無法與警方正常交談。

據指出，張等3人均住北部，皆為20多歲，前天相約南下台南遊玩，當晚入住高級飯店，可能「嗨」過頭，隔天大白天仍精神恍惚，甚至忘記將放在保險櫃內的毒品帶走，房務人員打掃時發現報警。

員警將3人帶返所內調查，經採尿初篩，蘇、黃均呈毒品陽性反應，張則拒絕驗尿且聘請律師到場。警方詢問後依涉毒品危害防制條例罪嫌，將張等3人函送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

飯店房務人員打掃時發現保險箱內遺失物有異，疑似毒品，立即報警處理。圖／讀者提供
飯店房務人員打掃時發現保險箱內遺失物有異，疑似毒品，立即報警處理。圖／讀者提供
警方調查，該只遺失物裡頭有安非他命48公克、卡西酮33公克等物。圖／讀者提供
警方調查，該只遺失物裡頭有安非他命48公克、卡西酮33公克等物。圖／讀者提供

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