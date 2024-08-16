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屏東角頭「鴨頭」遭伏擊亡 今CT掃描解剖死因結果曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治。橋頭地檢署今上午將遺體送CT掃描，並解剖相驗，以查明死因。相驗至中午才結束；據悉，陳男死因為下背部遭子彈射入後貫穿腰椎、腹主動脈、下腔靜脈及12指腸、肝臟之後射出，致腹腔內大出血致死。

檢警今早8點安排陳的遺體CT掃描，以釐清陳身中幾槍，並解剖複驗，釐清確切死因。

陳昫豪的妻子、現任崁頂鄉代主席楊芷瑜昨晚搭最後班機從新加坡趕回國，今上午一身黑衣帶小孩到高雄市立殯儀館，相驗完後，楊芷瑜未發一語，在白衣人傘陣保護下，牽著幼兒上車離去。

相驗直至中午才結束，據悉，陳的死因為下背部遭子彈射入後貫穿腰椎、腹主動脈、下腔靜脈及12指腸、肝臟之後射出，導致腹腔內大出血而生死亡結果；檢方表示，正式死亡結果仍待偵結結果認定。

據了解，檢察官李侃穎在相驗完陳的遺體後，同意家屬將遺體領回，家屬預計下午將陳昫豪的遺體運回屏東家鄉。

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜接受檢察官臨時偵查庭詢問後，在白衣人傘陣保護下離開高雄市立殯儀館。記者石秀華/攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜接受檢察官臨時偵查庭詢問後，在白衣人傘陣保護下離開高雄市立殯儀館。記者石秀華/攝影
橋頭地檢署今上午將陳昫豪的遺體送CT掃描，並解剖相驗；據悉，陳男死因為腹腔內大出血致死；圖為檢察官李侃穎在相驗完陳的遺體後搭警車離去。記者石秀華／攝影
橋頭地檢署今上午將陳昫豪的遺體送CT掃描，並解剖相驗；據悉，陳男死因為腹腔內大出血致死；圖為檢察官李侃穎在相驗完陳的遺體後搭警車離去。記者石秀華／攝影
橋頭地檢署今上午將陳昫豪的遺體送CT掃描，並解剖相驗；圖為親友和警方在偵查庭外等候。記者石秀華／攝影
橋頭地檢署今上午將陳昫豪的遺體送CT掃描，並解剖相驗；圖為親友和警方在偵查庭外等候。記者石秀華／攝影

小孩 屏東 遺體

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