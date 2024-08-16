北市幼兒園性侵案 衛福部：可申請比對下架影像
北市幼兒園性侵案，檢察官追查出毛畯珅涉嫌拍攝大量侵犯女童的影像檔案，持續偵辦中。衛生福利部今天表示，若家長擔心外流，可由社工協助送PhotoDNA比對，並下架影像。
北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉嫌性侵、猥褻6名女童，224罪累積刑度逾千年應執行28年，另外，檢察官於案件審理期間，接獲至少20名女童的家長提告，且追查出毛畯珅涉嫌拍攝大量侵犯女童的影像檔案，此部分持續偵辦中。
若家長憂心影像外流，衛生福利部保護服務司司長張秀鴛今天接受媒體電訪說明，可由社工協助，視案件階段向檢方或法院申請重製影像，交給衛福部委託台灣展翅協會執行的PhotoDNA比對，若確定被放上網路，後續將由地方政府通知業者，要求移除下架影像。
張秀鴛解釋，這樣的案件同時涉及兒少性剝削及兒少性侵害，從頭到尾應該都會安排社工陪同，社工代表的就是地方縣市主管機關，除相關申請步驟有明確規範，地方政府跟檢方、法院的對等關係也很清楚。
此外，張秀鴛說，被害人有時候不清楚可以申請重製影像，或者是講不清楚自己到底要申請什麼，已建立完整行政流程，並向縣市詳細說明跟訓練，相信地方縣市政府後續會提供被害人適當協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言