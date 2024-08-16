獨／開槍打死屏東角頭「鴨頭」 槍手是詐團成員殺機曝

綽號「鴨頭」的屏東聞人陳昫豪，昨天中午在高雄左營街頭遭楊姓槍手槍殺，陳腹部中兩槍身亡。楊不久攜槍投案；警方今天上午詢問楊犯案動機，據了解，楊供稱，去年在高雄大樹一處賭場，陳向他借款50萬元賭債未還，氣憤下才朝陳開槍，並指槍械是死去友人寄放，對細節堅不吐實，警方預計下午將移送橋頭地檢署，並建請檢察官依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌羈押。

陳昫豪前晚與小弟到左營明華一路某桌遊店，楊姓槍手（35歲）得知後，昨凌晨開車前往埋伏，約近11點30分許，陳與小弟步出桌遊店到旁邊停車場，楊立即下車、朝陳連開5槍，離去後又折返補槍。

同行的人將陳送往大同醫院急救，搶救半小時仍不治。楊不久後帶2把手槍、48發子彈，到新莊派出所自白開槍。

警方昨晚將楊送往刑大拘留室，今天上午繼續詢問，據了解，35歲的楊男在屏東是不良分子，因身材高胖，綽號「胖胖」，除有毒品前科外，曾加入詐騙集團，擔任集團中的B組組長，該集團以假帳號搭訕被害人，詢問是否有意兼職，兼職工作內容為在指定之平台或網站上點擊衝流量，若有被害人上鉤，便與被害人加LINE，要求被害人至虛擬貨幣或期貨交易平台註冊會員並儲值予以詐騙，因此被檢方依詐欺及組織犯罪等罪起訴後判刑。

楊昨投案後，對於在光天化之下於高雄市左營區一家桌遊店外開槍涉打死37歲的屏東角頭「鴨頭」陳昫豪一事，態度冷漠，晚間被警方送往刑大拘留室，今早續問。

據了解，楊供稱和死者陳昫豪結下樑子，起因為陳犯下屏東開槍案遭收押後獲釋放，去年兩人曾在大樹區一處流動賭場賭博，陳曾向他借款50萬元，因催討債務未還，一氣之下，才朝他開槍；至於兩把槍、48發子彈來源，楊推給是死去友人寄放，對於警方追問其他細節，均聲稱不知情。

警方對其說詞保留，據了解，警方查扣楊男手機，正逐一勾稽還原可能線索，並調閱案發現場及沿路監視器、車行車記錄器，手機通聯等，以科技偵查手段交叉比對，釐清是否楊只是槍手，全案另有背後藏鏡人唆使殺人。