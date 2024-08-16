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小黃拒載怒持武士刀刺運將！莽男遭逮砸拘留室被起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子日前僅穿內褲、持武士刀在台北市士林區搭計程車遭拒，持刀刺傷計程車司機詹姓男子背部，又朝另輛計程車猛刺、丟擲，致該車鈑金毀損，張男遭送辦收押後，又在地檢拘留室砸毀垃圾桶等物，士林地檢署近日偵結，依傷害等罪嫌起訴。

據悉，張男是士林區頭痛人物，時常夜間放音樂製造噪音，屢次滋事遭警方制止。今年6月23日上午7時許，張男身穿內褲、手持武士刀在天母東路上準備搭乘計程車，一開門就用台語說「我不是要殺你」，在路邊排班的詹姓司機拒載，張男持刀刺破車內酒精瓶，又刺傷詹男背部；隨後靠近陳姓司機所駕計程車，陳男立刻鎖門準備離開，張又朝該車猛刺1下、持刀丟向該車。

案經詹男報警，警方旋即到場逮人，依傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊聲押獲准，不料詹男在拘留室持續滋事，翻倒拘留室內鐵櫃、椅子，還摔壞垃圾桶。

起訴指出，張男坦承傷人、恐嚇，破壞拘留室物品也是故意的，檢方偵結依傷害、恐嚇危害安全罪嫌起訴張男。另，因檢方認定，張男若有殺人意圖，案發時應持續攻擊，而非刺傷詹男就下車，其行為也未影響公眾，不構成殺人未遂及恐嚇公眾罪，不另不起訴處分。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

恐嚇 殺人未遂 計程車司機

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