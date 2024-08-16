快訊

黃珊珊、李文宗、端木正開除黨籍？民眾黨中評會下周再定論

巴西62死空難黑盒子錄音曝！副機師問「發生什麼事」 1分鐘後墜毀

認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

角頭「鴨頭」CT掃描驗屍…遺體送回屏東 妻攜兒上車未發一語

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治。橋頭地檢署今上午相驗，以查明死因。陳的妻子、現任崁頂鄉代主席楊芷瑜昨晚搭最後班機從新加坡趕回國，今上午一身黑衣帶小孩到高雄市立殯儀館。相驗完後，楊芷瑜未發一語，在白衣人傘陣保護下，牽著幼兒上車離去；據了解，因檢方已相驗完，同意家屬將遺體領回，家屬預計下午將陳昫豪的遺體運回屏東家鄉。

檢警昨初驗遭槍擊中彈身亡陳昫豪的遺體，初步檢視疑失血過多死亡，今早8點特別安排CT掃描，以釐清陳身中幾槍，並解剖複驗，釐清確切死因。

檢警排定9點安排陳遺體相驗，將近8時30分許左右，陳的妻子楊芷瑜一身黑衣、黑口罩牽著年幼的兒子低調現身殯儀館；一早約7、8名白衣人先行到場等候。

受害者犯罪保護人協會人員隨後到場，和楊芷瑜及陳的姊姊等親屬解說必要程序後，相驗時間到，楊芷瑜在白衣人撐傘刻意保護下，走進解剖室，5分鐘後走出，眼眶泛紅，手摀著口罩，低聲啜泣，看得出來對於丈夫突遭伏擊身亡，悲傷地難以接受。

檢方相驗後，同意家屬可領回陳的遺體辦理後事，家屬隨後辦理行政程序，將陳昫豪的遺體運回家鄉屏東。

楊芷瑜在接受檢察官臨時偵查庭詢問完後，在白衣人撐傘的護佑下，牽著幼兒的手上車離去，未發一語。

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜接受檢察官臨時偵查庭詢問後，在白衣人傘陣保護下離開高雄市立殯儀館。記者石秀華/攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜接受檢察官臨時偵查庭詢問後，在白衣人傘陣保護下離開高雄市立殯儀館。記者石秀華/攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜接受檢察官臨時偵查庭詢問後，在白衣人傘陣保護下離開高雄市立殯儀館。記者石秀華/攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜接受檢察官臨時偵查庭詢問後，在白衣人傘陣保護下離開高雄市立殯儀館。記者石秀華/攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜接受檢察官臨時偵查庭詢問，白衣人和警方在偵查庭外守候。記者石秀華/攝影
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治；陳妻、崁頂鄉代會主席楊芷瑜接受檢察官臨時偵查庭詢問，白衣人和警方在偵查庭外守候。記者石秀華/攝影

口罩 屏東 遺體 鴨頭

延伸閱讀

影／角頭「鴨頭」中彈今相驗 鄉代主席妻低頭泣...白衣人一路撐傘護

影／屏東角頭「鴨頭」遭伏擊中槍死亡！鄉代主席妻趕回國黑衣現身

屏東角頭「鴨頭」高雄遇伏中2槍身亡 鄉代主席妻發文悼念

屏東潮州高中黃兆立繁星雖失利 大學分科錄取台大醫學系

相關新聞

影／屏東角頭「鴨頭」遭伏擊中槍死亡！鄉代主席妻趕回國黑衣現身

屏東縣崁頂鄉民代表會主席的丈夫「鴨頭」陳昫豪，昨天在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治。今天橋頭地檢署檢相驗查明...

小黃拒載怒持武士刀刺運將！莽男遭逮砸拘留室被起訴

張姓男子日前僅穿內褲、持武士刀在台北市士林區搭計程車遭拒，持刀刺傷計程車司機詹姓男子背部，又朝另輛計程車猛刺、丟擲，致該...

金門0214事件偵結...海巡人員均不起訴 管碧玲：盡力避免再發生

金門海域今年2月14日發生海巡人員執法追捕大陸漁船翻船，造成2名大陸籍漁民死亡事件，海巡巡防艇黃姓艇長和蔡姓駕駛因涉嫌過...

角頭「鴨頭」CT掃描驗屍…遺體送回屏東 妻攜兒上車未發一語

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治。橋頭地檢署今上午相驗，以查明死因。陳的妻子、現...

兩岸合作...陸詐團機房與台灣車手結盟 主嫌竹聯明仁會分子羈押禁見

刑事局南部打擊犯罪中心追查詐欺集團，發現設在大陸的詐團機房，與台灣車手集團「結盟」，追查1年多，在新北、桃園等地，先後查...

影／自學編成「葵花寶典」 彰化24歲男租透天種大麻

彰化縣24歲張姓男子從網路自學大麻種植技術，約半年前，租用彰化縣員林市山腳路一棟透天厝，種起大麻，彰化縣警察局據報，日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。