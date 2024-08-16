角頭「鴨頭」CT掃描驗屍…遺體送回屏東 妻攜兒上車未發一語

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治。橋頭地檢署今上午相驗，以查明死因。陳的妻子、現任崁頂鄉代主席楊芷瑜昨晚搭最後班機從新加坡趕回國，今上午一身黑衣帶小孩到高雄市立殯儀館。相驗完後，楊芷瑜未發一語，在白衣人傘陣保護下，牽著幼兒上車離去；據了解，因檢方已相驗完，同意家屬將遺體領回，家屬預計下午將陳昫豪的遺體運回屏東家鄉。

檢警昨初驗遭槍擊中彈身亡陳昫豪的遺體，初步檢視疑失血過多死亡，今早8點特別安排CT掃描，以釐清陳身中幾槍，並解剖複驗，釐清確切死因。

檢警排定9點安排陳遺體相驗，將近8時30分許左右，陳的妻子楊芷瑜一身黑衣、黑口罩牽著年幼的兒子低調現身殯儀館；一早約7、8名白衣人先行到場等候。

受害者犯罪保護人協會人員隨後到場，和楊芷瑜及陳的姊姊等親屬解說必要程序後，相驗時間到，楊芷瑜在白衣人撐傘刻意保護下，走進解剖室，5分鐘後走出，眼眶泛紅，手摀著口罩，低聲啜泣，看得出來對於丈夫突遭伏擊身亡，悲傷地難以接受。

檢方相驗後，同意家屬可領回陳的遺體辦理後事，家屬隨後辦理行政程序，將陳昫豪的遺體運回家鄉屏東。