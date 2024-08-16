兩岸合作...陸詐團機房與台灣車手結盟 主嫌竹聯明仁會分子羈押禁見
刑事局南部打擊犯罪中心追查詐欺集團，發現設在大陸的詐團機房，與台灣車手集團「結盟」，追查1年多，在新北、桃園等地，先後查獲胡姓男子12人涉案，發覺胡姓男子在警方蒐報幫派情資當中，註記是竹聯幫仁堂明仁會成員，正擴大查辦全案。
據了解，設在大陸地區的詐團機房，架設「Atlant」假投資網站，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘騙被害人投資，由胡姓男子（25歲）在台灣涉嫌招募車手，自今年3月間，他指揮王姓男子等6名車手，領取詐欺包裹、提領贓款，將騙得的贓款立即以人頭帳戶洗走。
警方查捕6名車手後，發現來自新北、桃園等地，刑事局南部打擊犯罪中心立即報請新北地檢署檢察官指揮，溯源追查上游車手集團首腦。於3月、6月、7月，與新北市警樹林分局3波動員查緝，才先後逮捕胡姓男子12人。
據調查，遭胡姓男子派車手行騙的受騙人至少38人，詐得金額逾400萬元，且胡姓男子與同夥葉姓男子，曾涉嫌對人頭戶「私行拘禁」，其中他們認識的1名男子因欠他們債務，遭他們涉嫌拘禁，以這名男子的金融帳號當人頭戶，洗錢給上詐團；遭拘禁的男子在帳戶被列警示帳戶才獲釋。全案移送新北地檢署後，胡姓男子與另3名同夥經檢察官聲押獲准，法官裁定羈押禁見。
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