兩岸合作...陸詐團機房與台灣車手結盟 主嫌竹聯明仁會分子羈押禁見

刑事局南部打擊犯罪中心追查詐欺集團，發現設在大陸的詐團機房，與台灣車手集團「結盟」，追查1年多，在新北、桃園等地，先後查獲胡姓男子12人涉案，發覺胡姓男子在警方蒐報幫派情資當中，註記是竹聯幫仁堂明仁會成員，正擴大查辦全案。

據了解，設在大陸地區的詐團機房，架設「Atlant」假投資網站，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術，誘騙被害人投資，由胡姓男子（25歲）在台灣涉嫌招募車手，自今年3月間，他指揮王姓男子等6名車手，領取詐欺包裹、提領贓款，將騙得的贓款立即以人頭帳戶洗走。

警方查捕6名車手後，發現來自新北、桃園等地，刑事局南部打擊犯罪中心立即報請新北地檢署檢察官指揮，溯源追查上游車手集團首腦。於3月、6月、7月，與新北市警樹林分局3波動員查緝，才先後逮捕胡姓男子12人。