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影／自學編成「葵花寶典」 彰化24歲男租透天種大麻

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣24歲張姓男子從網路自學大麻種植技術，約半年前，租用彰化縣員林市山腳路一棟透天厝，種起大麻，彰化縣警察局據報，日前趁他開門拿外賣餐點時，衝進屋內，一舉查獲大麻活株19株、大麻盆栽17盆及相關製成品及設備，除依毒品危害條例移送外，並追查是否已流到市面及其他共犯。

警方指出，縣警局刑警大隊今年四月間查獲情資，指員林市山腳路3段透天民宅內，常有青少年群聚在內疑似吸毒，並不時傳出異味，經派員前往蒐證，並持續監控。

本月二日深夜，警方動員15名警力前往埋伏，發現涉案的張姓男子開門拿外賣餐點時，立即上前控制他的行動，並在2樓房間內，查獲大麻活株19株、大麻盆栽17盆及大麻花成品、半成品及大麻煙彈、毒品咖啡包26包、照明設備及烘乾設備、捲煙紙、磅秤等生產、製毒設備等證物。

警方表示，張嫌供稱是透過上網自學大麻種植技術，並將所蒐集的栽種技術記載成「葵花寶典」，在民宅架設備當自耕農，在2樓房間內，布置溫室以盆栽方式種植大麻及製造菸油彈等。

警方表示，由於查獲的現場，只有張姓男子，沒有其他人，但警方不排除還有其他共犯；同時依他產製的大麻成品及半成品，懷疑有流通市面，將進一步追查。

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張姓嫌犯透過上網自學大麻種植技術，並將所蒐集的栽種技術記載成「葵花寶典」。圖／警方提供
張姓嫌犯透過上網自學大麻種植技術，並將所蒐集的栽種技術記載成「葵花寶典」。圖／警方提供
彰化縣警局刑警大隊在員林市山腳路一棟透天厝破獲種植大麻案，查獲大麻活株及加工的成品、半成品。圖／警方提供
彰化縣警局刑警大隊在員林市山腳路一棟透天厝破獲種植大麻案，查獲大麻活株及加工的成品、半成品。圖／警方提供
彰化縣警局刑警大隊在員林市山腳路一棟透天厝破獲種植大麻案，查獲大麻活株及加工的成品、半成品。圖／警方提供
彰化縣警局刑警大隊在員林市山腳路一棟透天厝破獲種植大麻案，查獲大麻活株及加工的成品、半成品。圖／警方提供
彰化縣警局刑警大隊在員林市山腳路一棟透天厝破獲種植大麻案，查獲大麻活株及加工的成品、半成品。圖／警方提供
彰化縣警局刑警大隊在員林市山腳路一棟透天厝破獲種植大麻案，查獲大麻活株及加工的成品、半成品。圖／警方提供
彰化縣警局刑警大隊在員林市山腳路一棟透天厝破獲種植大麻案，查獲大麻活株及加工的成品、半成品。圖／警方提供
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大麻 盆栽

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