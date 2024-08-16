影／角頭「鴨頭」中彈今相驗 鄉代主席妻低頭泣...白衣人一路撐傘護

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪昨午在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治。今天橋頭地檢署相驗以查明死因，陳的妻子、現任崁頂鄉代主席楊芷瑜昨晚搭最後班機從新加坡趕回國，今上午一身黑衣帶小孩到高雄市立殯儀館，等候時現場一群白衣男子撐傘保護楊芷瑜不被媒體打擾。

據了解，檢警昨初驗陳的遺體，初步檢視疑失血過多死亡，今早8點特別安排CT掃描，以釐清陳身中幾槍，並解剖複驗，釐清確切死因。

檢警排定9點安排陳遺體相驗，將近8時30分許左右，陳的妻子楊芷瑜一身黑衣、黑口罩牽著年幼的兒子低調現身殯儀館；一早約7、8名白衣人先行到場等候。

受害者犯罪保護人協會人員隨後到場，和楊芷瑜及陳的姊姊等親屬解說必要程序後，相驗時間到，楊芷瑜在白衣人撐傘刻意保護下，走進解剖室，5分鐘後走出，眼眶泛紅，手摀著口罩，低聲啜泣，看得出來對於丈夫突遭伏擊身亡，悲傷地難以接受。

陳昫豪先前原有意角逐鄉民代表，但與混跡屏東林邊、東港的「死對頭」綽號「檸檬」的林姓男子衝突，在屏東曾發生衝撞對開槍事件，陳的妻子楊芷瑜代夫從政，結果打敗對手，當選鄉代會主席，成為當地首位且史上最年輕的女性鄉代主席。

陳昫豪昨天死亡，楊芷瑜不巧帶小孩出國到新加坡，昨天案發後趕不及回國，先由陳姊接受警方做家屬筆錄，確認遭槍擊身亡的是陳。今天上午由橋檢檢察官偕法醫相驗。