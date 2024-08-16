台南準新郎官自家廁所種出2棵大麻 還來不及呼麻就被逮...代價慘重

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子自己開公司，下個月要結婚，小孩也將出生，但他上網以300元購得大麻種子，在住處2樓廁所內種大麻想供己用，還沒施用即被查獲，現場僅2株活株各100及3公分、成品0.58公克，驗尿也呈陰性，法官認情節輕微，判他1年2月，緩刑3年，支付公庫20萬元。

檢警調查，陳於去年2月21日上網在拍賣平台上以300元購得大麻種子，並購買種植大麻所需器具後，同年4月間，在台南住處2樓廁所內，將大麻種子分次取出，以培養土栽種，期間定期施以水分及養分，並以植物生長燈具光照，發芽至一定程度，再移植至較大型盆栽方式栽種大麻，成功培育大麻植株。

高雄警方於同年7月4日持搜索票至住處搜索，並扣得大麻成品1包(0.58公克）、大麻活株2株、水耕盆、土耕盆、植物生長燈、肥料及大麻種子5顆等物。

他坦承意圖供自己施用而栽種大麻，且有高雄仁武分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、調查局濫用藥物實驗室鑑定書等證據資料佐證，事證明確。

合議庭認為，陳在自己家中2樓廁所內，以植物燈做為日照設備，以水耕、土耕及盆栽栽種大麻，僅有2株活株大麻植株，1株100公分，1株3公分，而現場查扣到的大麻成品淨重0.58公克，驗餘淨重0.47公克。

合議庭認陳以簡易的植物栽種設備，可說不具規模，且僅有2株活體植株，小的甚至只有3公分，數量甚少，且陳供稱是要供自己施用，並沒有販賣意圖，所造成的危害較低，綜合相關情節判斷，他犯案情節輕微。

檢察官主張，陳於警詢及偵訊中未供稱栽種大麻要供自己施用，且驗尿報告全都是陰性反應，顯然沒有施用毒品，更無施用毒品前案紀錄，難認他真的有要供自己施用而栽種大麻。

辯護人具狀說明，陳因擔心自白施用大麻會罪加一等，所以才未承認栽種大麻是要供自己施用，因為陳尚未實際施用大麻，驗尿結果當然不會有毒品反應。

陳於審理時供稱，他知道這樣犯法，想要壓碎，也有想要抽，但沒有真正種起來要抽。他也說，平常也有用煙斗抽一般煙草。他於偵審程序中均坦承栽種大麻外，表示下個月要結婚，小孩也即將出生。

合議庭審酌陳犯罪動機、目的、手段，栽種大麻數量僅2株，其中1株更只有3公分，且無證據證明有製成毒品或有流入市面，及素行良好，認他犯因供自己施用犯意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪處1年2月，緩刑3年，並應支付公庫20萬元，且應接受法治教育2場次。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳男栽種大麻2株，台南地判處1年2月，緩刑3年，並應支付公庫20萬元。圖／本報資料照
陳男栽種大麻2株，台南地判處1年2月，緩刑3年，並應支付公庫20萬元。圖／本報資料照
大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

大麻 廁所 毒品

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