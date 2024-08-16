影／屏東角頭「鴨頭」遭伏擊中槍死亡！鄉代主席妻趕回國黑衣現身

屏東縣崁頂鄉民代表會主席的丈夫「鴨頭」陳昫豪，昨天在高雄遭到槍手伏擊，腹中2槍，經友人送醫不治。今天橋頭地檢署檢相驗查明死因，崁頂鄉代主席楊芷瑜已趕回國，今天上午一身黑衣，帶小孩到高雄市立殯儀館，等候檢方相驗。

據傳，楊芷瑜昨晚搭新加坡航空最後一班班機飛回台灣。

原本陳昫豪曾有意角逐鄉民代表，但與混跡屏東林邊、東港的「死對頭」綽號「檸檬」的林姓男子衝突，楊芷瑜代而從政，以28歲全票當選鄉代會主席，是當地首位女性鄉代主席。

陳昫豪昨天死亡，楊芷瑜不巧帶小孩出國到新加坡，昨天案發後趕不及回國，先由陳姊接受警方做家屬筆錄，確認遭槍擊身亡的是陳。今天上午由橋檢檢察官偕法醫相驗。