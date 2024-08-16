屏東角頭高雄遇伏 中2槍身亡
綽號「鴨頭」的屏東聞人陳昫豪，昨天中午在高雄左營街頭遭楊姓槍手槍殺，陳腹部中兩槍身亡。楊不久攜槍到市警左營分局新莊派出所投案，稱與陳有五十萬元債務糾紛才開槍。楊有毒品、詐欺、組織犯罪等前科，警方正還原手機紀錄釐清幕後黑手。
陳昫豪前晚與小弟到左營明華一路某桌遊店，楊姓槍手（卅五歲）得知後，昨凌晨開車前往埋伏，約近午十一點半，陳與小弟步出桌遊店到旁邊停車場，楊立即下車、朝陳連開五槍，離去後又折返補槍。
同行的人將陳送往大同醫院急救，搶救半小時仍不治。楊不久後帶兩把手槍、四十八發子彈，到新莊派出所自白開槍。
卅七歲的陳昫豪活躍於屏東崁頂、南州，妻子為崁頂鄉代會主席楊芷瑜，妻小正在新加坡旅遊。陳的家族在南州經營私壇，活躍於抖音等社群，有「南州傳奇」稱號。
二○二二年間，陳父病逝，角頭齊聚致哀，送行隊伍綿延，當時國民黨、民進黨參選屏東縣長的蘇清泉、周春米都派代表致祭，屏東縣議長周典論銘旌，現場超跑名車列隊。
陳昫豪懷疑父親抑鬱而終與綽號「檸檬」的林姓角頭有關，前年五月九日凌晨五點多，率楊姓小弟持長槍至東港林宅連開廿一槍，隨後又轉往對方公司再開廿七槍，洩憤後至分局投案，林隨後也指示小弟開車衝撞楊芷瑜經營的當鋪、髮型工作室報復。陳因案被判刑八年，案件上訴二審中，林仍待法院審理。
「鴨頭」與「檸檬」恩怨糾纏，警方懷疑楊姓槍手背後有人指使，目前無證據連結林與命案有關。
知情人士指出，陳曾追隨毒梟南霸天林孝道，林五年前因走私海洛因等毒品，台東地檢署偵辦時，陳也在共犯名單之列，但林被起訴、判刑入獄，陳則無罪。林孝道入獄後，「鴨頭」接手竄起，行蹤更謹慎，前天到桌遊店也沒人知道，槍手如何知道他的行蹤，是警方追查方向。
楊曾被認為是林的手下，僅因五十萬元債務就開槍，警方懷疑可能性不大。
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