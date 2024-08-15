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犯嫌嘉縣水上分局落跑再犯案 被害人質疑警隱匿

中央社／ 嘉義縣15日電

嘉義縣警察局水上分局13日在太保市緝獲曾姓犯嫌後卻被脫逃，還潛入民宅竊取財物及車輛逃逸，被害人質疑警方第一時間隱匿案情，讓他蒙受損失；警方今天表示，將派專人調查。

家中遭曾姓犯嫌闖入的被害人在社群網站臉書（Facebook）貼文說，警方在犯嫌逃脫第一時間知情不報，且未確實對犯嫌搜身，導致他蒙受財務損失、車子被偷；車子被尋獲後，車上還遺留毒品海洛因。

水上分局發布新聞稿表示，經查毒品仍在水上分局查扣保管，有關棄置車內毒品，是43歲曾姓犯嫌駕車逃逸時前往他處購買。

至於警方是否延遲通報、隱匿案情或息事寧人，水上分局說，為釐清事實，水上分局督察科將指派專人調查，如果有疏失，將追究相關責任，並加強教育員警，避免類似情事再發生。

水上分局表示，曾姓犯嫌常出沒在太保一帶從事不法活動，案經分局偵查隊派員調查蒐證後，13日凌晨4時許在太保緝獲，並帶回偵查隊偵辦。

水上分局說，偵辦過程提供曾姓犯嫌午餐便當時，解下手銬以方便用餐，曾姓犯嫌乘隙掙脫，從偵查隊後門逃脫後，潛入1戶民宅竊取金飾財物，趁四下無人時再竊取車輛逃逸，警方全力追緝中。

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