高雄桌遊店外發生槍擊案 死者的妻子身分曝光

高雄市左營區明華一路某桌遊店外今天發生槍擊命案，綽號「鴨頭」的死者陳姓男子，他的妻子是屏東縣某鄉代會主席。陳姓男子遭槍擊死亡後，警方查出陳的身分，立即聯繫他妻子，但是，陳擔任鄉代會主席的妻子正巧帶小孩到新加坡，家屬向警方說，他妻子得悉後，已要趕回國。

據了解，陳姓男子疑昨晚就到高雄市左營區明華一路某桌遊店，一直到今天上午11時35分，與多名朋友一同離開桌遊店，要去旁邊停車場開車，但是涉案搶手楊姓男子卻已在今天凌晨5時許，就帶2把手槍停車在桌遊店前埋伏，等待狙殺陳姓男子，見陳離開桌遊店，立即跑去停車場開槍。

陳姓男子上腹部中2槍，經朋友送去大同醫院搶救。醫院院方表示，他被送到醫院時已昏迷無心跳、呼吸，經搶救半小時後，在中午12時21分宣告死亡。

槍手楊姓男子涉嫌行凶後，開車離去，不久到左營警分局新莊派出所投案自白開槍，並稱他與陳姓男子有50萬元債務糾紛才開槍。據悉，楊姓男子是屏東縣佳冬人，警方有毒品、詐欺、組織犯罪前科。

警方查出「鴨頭」陳姓男子是屏東崁頂、南州一帶聞人，父親是南州宮廟老館主，2022年陳父去病逝，各地角頭前往致哀，送行隊伍綿延數百公尺，當時國民黨及民進黨屏東縣長參選人蘇清泉、周春米都派代表致祭，並由屏東縣議長周典論擔任銘旌官。現場超跑名車列隊，聲勢浩大。

由於鴨頭曾與屏東1名綽號「檸檬」的角頭有糾紛，警方懷疑槍手楊姓男子疑有幕後指使者，調閱相關監錄系統，查出楊凌晨由屏東直接到高雄案發地埋伏，尚無直接證據連結「檸檬」與這件槍擊案有關。

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